Guardiani della Galassia Vol. 3: il nuovo braccio robotico di Nebula in una foto del film

Tra i cambiamenti di Guardiani della Galassia Vol. 3 subiti da alcuni personaggi ci sarà l'upgrade subito dal braccio sinistro di Nebula, anticipato da una nuova foto dl film che mostra la figlia di Thanos a confronto con Drax, Mantis e Peter Quill.

La foto condivisa in esclusiva da USA Today vede Drax il Distruttore (Dave Bautista), Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) e Nebula in piedi attorno a una Mantis seduta (Pom Klementieff). Tutti e quattro i membri dei Guardiani indossano le loro nuove uniformi. Inoltre, l'immagine svela l'aspetto del nuovo braccio sinistro meccanico di Nebula, che sembra molto più tattile e progettato in modo complesso rispetto ai modelli precedenti.

Guardiani della Galassia Vol. 3: una nuova foto svela il nuovo braccio di Nebula

Cosa attendersi da Guardiani della Galassia Vol. 3

Terzo e ultimo capitolo della saga Marvel dei Guardiani della Galassia dello scrittore-regista firmata da James Gunn, il cinecomic uscirà nei cinema a maggio come parte della Fase Cinque dell'MCU. Il film funge anche da seguito a Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special, lo speciale natalizio che è stato recentemente presentato in anteprima su Disney+ anticipando alcuni punti chiave della trama in vista del Vol. 3, come la nuova base operativa dei Guardiani e la conferma che Mantis è in realtà la sorellastra di Star-Lord.

Nella sinossi ufficiale di Guardiani della Galassia Vol. 3 si legge: "In Guardiani della Galassia Vol. 3 dei Marvel Studios, la nostra amata banda di disadattati ha un aspetto un po' diverso. Peter Quill, ancora sconvolto dalla perdita di Gamora, deve radunare la sua squadra attorno a sé per difendere l'universo oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non completata con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo."