Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn risponde alle critiche sul casting di Chukwudi Iwuji

James Gunn, regista di Guardiani della Galassia Vol. 3, risponde alle critiche in merito alla scelta di Chukwudi Iwuji come interprete dell'Alto Evoluzionario.

Nei giorni scorsi, James Gunn, regista di Guardiani della Galassia Vol. 3, è tornato a parlare con i fan della pellicola e della scelta di affidare a Chukwudi Iwuji il ruolo dell'Alto Evoluzionario nel film Marvel.

Nella speranza di avere un chiarimento da parte dello stesso regista, un fan ha chiesto, attraverso il suo profilo Twitter, perché Gunn avesse deciso di "cambiare la razza" del villain del film, invece di affidare il ruolo ad un attore come Mark Hamill. Le parole del regista di Guardiani della Galassia Vol. 3 non si sono fatte attendere.

Il regista ha dichiarato: "Perché Chuk è il miglior attore con cui abbia mai lavorato, ecco perché". Subito dopo, James Gunn ha ricordato che Chukwudi Iwuji aveva già lavorato con lui in Peacemaker (HBO Max), sottolineando: "Il più grande attore e il miglior ragazzo in circolazione. Nessuno ha mai fatto scelte di casting per nessuno dei miei film oltre a me".

Come riportato da CBR, all'interno del fumetti, Herbert Edgar Wyndham/Alto Evoluzionario era uno scienziato bianco di Manchester, in Inghilterra, che costruì una tuta corazzata e cercò forme di vita inferiori per trasformarle in una specie evoluta.

Una scelta, quella di Gunn, che ha portato dunque alcuni fan ha chiederne la motivazione, spiegata prontamente dal regista che nel suo Tweet ha sottolineato: "Non ha nulla a che fare con la razza".

Guardiani della Galassia Vol. 3, che arriverà nelle sale cinematografiche il 3 maggio 2023, riporterà sullo schermo i personaggi interpretati da Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Sean Gunn, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper, e Vin Diesel.