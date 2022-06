Guardiani della Galassia Vol. 3: Maria Bakalova tra le star del film

Tra i protagonisti di Guardiani della Galassia Vol. 3 ci sarà anche l'attrice Maria Bakalova, reduce dal successo del sequel di Borat.

Le riprese si sono già concluse e per ora James Gunn non ha rivelato nessuna anticipazione sulla trama dell'attesa conclusione della trilogia Marvel.

James Gunn ha confermato la partecipazione di Maria Bakalova a Guardians of the Galaxy Vol. 3 su Twitter, meravigliandosi del fatto che la notizia non fosse trapelata prima.

Per ora, tuttavia, non è emerso nessuno spoiler riguardante il personaggio affidato all'attrice, anche se il sito Deadline sostiene abbia un ruolo chiave nella storia.

Nel cast di Guardians of the Galaxy Vol. 3 ci saranno Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Sylvester Stallone, Karen Gillan, Elizabeth Debicki.

Nel film ci saranno alcuni nuovi arrivi nel cast come Will Poulter, che ha la parte di Adam Warlock, Chukwudi Iwuji che ha ottenuto un ruolo che "quasi tutti gli attori importanti a Hollywood volevano", e Daniela Melchior.

Il terzo capitolo delle avventure di Guardiani della Galassia arriverà nei cinema americani il 5 maggio 2023 e Marvel spera di replicare ancora una volta il successo ottenuto con i primi due film che hanno incassato, in totale, 1.6 miliardi di dollari.