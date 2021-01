Guardiani della Galassia Vol. 3: le riprese si svolgeranno in Inghilterra

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà girato, almeno in parte, nel Regno Unito, entro la fine dell'anno; il cast adesso è in Australia per le riprese di Thor: Love and Thunder.

Guardians of the Galaxy: il team al completo

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà girato, almeno in parte, nel Regno Unito, entro la fine dell'anno. Lo riporta Murphy's Multiverse, sito specializzato in news a tema Marvel, sottolineando che per la saga cosmica della Casa delle Idee si tratta di un ritorno, poiché il primo episodio era stato girato a Londra, mentre per il secondo ci fu la trasferta americana ad Atlanta, centro nevralgico delle produzioni dei Marvel Studios.

Ultimamente però, forse anche per evitare troppi progetti ammassati nello stesso posto in periodo di emergenza sanitaria, c'è stata una maggiore diversificazione: il nuovo film di Spider-Man è stato girato in parte anche a New York, ed è previsto che si sposti anche a Los Angeles e in Islanda, mentre il film di Shang-Chi e il quarto episodio delle avventure di Thor hanno optato per l'Australia, e il sequel di Doctor Strange è attualmente in lavorazione nella capitale britannica.

Guardiani della Galassia, o come imparammo a non preoccuparci e a fidarci della Marvel

Guardians of the Galaxy: Chris Pratt alla guida di un astronave

Non si sa ancora esattamente quando inizieranno le riprese di Guardians of the Galaxy Vol. 3, ma si presume che sarà non prima della fine dell'estate, dato che James Gunn è impegnato al momento con la lavorazione dello spin-off televisivo di Suicide Squad: Missione Suicida, in Canada, e presumibilmente avrà bisogno di un paio di settimane per la promozione del film, in uscita nel mese di agosto. Il cast è invece in Australia, poiché i Guardiani appariranno anche in Thor: Love and Thunder, continuando la storyline avviata alla fine di Avengers: Endgame, dove l'ex-sovrano di Asgard partiva per nuove avventure insieme a Peter Quill e compagnia bella.

Insieme al terzo film, che concluderà le vicende di questa formazione dei Guardiani e approfondirà il passato di Rocket, Gunn girerà anche un Holiday Special, sulla falsariga di quello famigerato realizzato per Star Wars nel 1978, che sarà inserito nella continuity del Marvel Cinematic Universe e disponibile su Disney+ alla fine del 2022.