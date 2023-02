Guardiani della Galassia Vol. 3: Karen Gillan si scusa coi fan per la strana posa di Nebula nel poster

La star di Guardiani della Galassia Vol. 3, Karen Gillan, si è scusata coi fan dell'MCU per la strana posa in cui la sua Nebula è immortalata nel nuovo poster del film.

Guardiani della Galassia Vol. 3 concluderà la saga dei Guardiani capitanata dal regista James Gunn, tornato apposta in Marvel per dare una degna fine al franchise da lui portato al successo.

Guardiani della Galassia Vol. 3: una scena tratta dal trailer

Al momento non è chiaro se il personaggio di Nebula avrà un futuro nel Marvel Cinematic Universe anche dopo la fine dei Guardiani, m viste le recenti mosse di Marvel è probabile che lo studio abbia intenzione di investire nel personaggio anche in futuro.

A lasciate i fan perplessi, però, è il nuovo poster del cinecomic che ritrae il personaggio di Karen Gillan in una posa decisamente strana e innaturale.

Karen Gillan commenta la posa di Nebula

Dopo i commenti perplessi dei fan e le critiche rivolte al poster, Karen Gillan ha postato un video su TikTok in cui si scusa addossandosi la piena responsabilità della scelta della posa di Nebula. L'attrice rivela:

"Okay, qualcuno può dirmi cosa stavo pensando quando ho deciso di posare in questo modo su un poster internazionale che rimarrà per sempre? Ricordo di essermi messa in questa posa e di aver pensato 'Credo di essere piuttosto figa così'. (ride) Quindi mi assumo la piena responsabilità di questa scelta, ma oh mio Dio, contro cosa mi sto appoggiando? Cosa sta facendo il mio gomito?"

Guardiani della Galassia Vol. 3, Adam Warlock e Gamora saranno una coppia? Risponde Will Poulter

L'interprete di Nebula osserva:

"Forse dovrei rincarare la dosa e dare un senso a questa posa. L'ho tenuta per così tanto tempo e pensavo, 'Oh forse, sto cercando un'arma per combattere qualcuno.' E poi mi sono ricordata che io non indosso una fondina o qualcosa che potrebbe trasportare un'arma, quindi non è nemmeno quello. Ma vedrete quella posa di nuovo da qualche parte dove meno ve lo aspettate."

Chissà se ritroveremo la posa in questione in Guardians of the Galaxy Vol. 3, nei cinema italiani dal 3 maggio.