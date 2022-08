Guardiani della Galassia Vol. 3, Adam Warlock e Gamora saranno una coppia? Risponde Will Poulter

Sono tante le possibilità che un film come Guardiani della Galassia Vol. 3 e l'introduzione del personaggio di Adam Warlock offrono al MCU, e una di queste potrebbe essere una relazione amorosa tra Gamora e il personaggio che debutterà nel MCU, come nei fumetti. Ma cosa ha da dire in merito Will Poulter?

L'interprete di Adam Warlock ha recentemente risposto alle voci sul suo personaggio e la direzione che potrebbe prendere la sua vita sentimentale nel film diretto da James Gunn, dato che già nei fumetti Gamora (interpretata al cinema da Zoe Saldana) e Warlock sono legati da questo punto di vista. Certo lui non si è sbilanciato, anzi, ha persino negato di essere al corrente di un tale risvolto nel materiale originale...

"Non sapevo... Non ero nemmeno consapevole del fatto che nei fumetti fosse così!" ha affermato Will Poulter "Non lo sapevo proprio. Questa è una breaking news per me".

Per poi aggiungere "È ciò che vi aspettate per Guardini della Galassia 3, non è vero?".

E chissà se è tutta scena, o se davvero Poulter non sapesse nulla... Ma voi ci credete?

Guardiani della Galassia Vol. 3 arriverà a maggio 2023 al cinema, e farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe (con gran sorpresa persino di James Gunn).