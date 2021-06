Guardiani della Galassia: stasera su Italia 1 il film Marvel con Chris Pratt e Zoe Saldana

Appuntamento con Guardiani della Galassia in prima serata stasera su Italia 1. Diretto da James Gunn nel 2014, il film è il decimo capitolo del Marvel Cinematic Universe ed è basato sugli omonimi personaggi della Marvel Comics.

Guardiani della Galassia: CDrax, interpretato da Dave Bautista, in una scena del film

Per sfuggire all'ostinato Ronan (Lee Pace), un essere malvagio la cui sfrenata ambizione minaccia l'intero universo, l'esploratore spaziale Peter Quill (Chris Pratt) è costretto ad una scomoda alleanza con quattro improbabili personaggi: Rocket (che in lingua originale ha la voce di Bradley Cooper), un procione mercenario dotato di una grande abilità nel maneggiare le armi e nell'ideare strategie di battaglia; Groot (la voce in questo caso è di Vin Diesel), un umanoide dalle sembianze di un albero con limitate capacità comunicative; la letale ed enigmatica Gamora (Zoe Saldana) e il vendicativo Drax il Distruttore (Dave Bautista).

Peter farà di tutto per guidare questa squadra improvvisata in un'ultima disperata battaglia per salvare il destino della galassia.

Dopo aver racimolato al botteghino internazionale oltre 773 milioni di dollari, Guardiani della Galassia si è classificato come il terzo miglior incasso, a livello globale, del 2014 (dietro a Transformers 4 - L'era dell'estinzione e Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate).

Il successo si è esteso anche alla stagione dei premi e delle nomination, in cui il film di James Gunn è arrivato a un passo dal vincere il premio Oscar per i migliori trucchi e per i migliori effetti speciali.

Seguito da Guardiani della Galassia Vol. 2 nel 2017, a completare l'ipotetica trilogia arriverà, nel 2023, Guardiani della Galassia Vol. 3.