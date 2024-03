Marvel: su Amazon il set LEGO di Rocket e Baby Groot, dai Guardiani della galassia, è in offerta a tempo

Nel gigantesco e dettagliato affresco narrativo che è stato, ed è attualmente l'MCU, non è semplice spiccare ed emergere a discapito degli altri grandi personaggi che lo albergano. Eppure, nel marasma di pellicole uscite negli anni, 3 in particolare sono riuscite a rapire il cuore degli appassionati con una facilità disarmante. Stiamo parlando dei lungometraggi dedicati ai Guardiani della Galassia. Ma quali sono state le caratteristiche che li hanno distinti fin da subito dal resto? Semplice, i personaggi eccentrici e caratterizzati nel modo più curato ed originale possibile, e la regia di un James Gunn che ha saputo imprimere un approccio preciso e tutto personale alla costruzione degli stessi cinecomic sul grande schermo.

Proprio per via di tutte queste ragioni abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando e in un'offerta a tempo, è possibile trovare il set LEGO che riproduce il personaggio di Rocket scontato. Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 44,99€, con uno sconto del 17% sul prezzo più basso recente. Se interessati all'acquisto, o anche soltanto a ricevere qualche informazione in più sull'articolo Marvel in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Il set LEGO Marvel di Rocket

Su Amazon, nella sezione "informazioni su questo prodotto", il set LEGO Marvel di Rocket insieme a un mini Baby Groot, dall'universo dei Guardiani della Galassia, viene così introdotto: "Action figure di Rocket Raccoon. Porta l'azione del film Marvel a un livello superiore, con il set di giocattoli LEGO Marvel da costruire Rocket e Baby Groot. 2 personaggi Marvel. Il set include 2 supereroi dei Guardiani della Galassia: Rocket Raccoon, che impugna uno shooter a molla e un blaster, e la minifigure di Baby Groot, da posizionare sulla sua spalla. Con l'app LEGO builder, i giovani eroi hanno a disposizione strumenti digitali, come zoom e rotazione, per vivere un'esperienza di costruzione coinvolgente".

Composto da 566 mattoncini, questo set LEGO Marvel ricostruisce le fattezze di un personaggio iconico e snodabile perfetto sia da esposizione che per giocare coi più piccoli.