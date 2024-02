Guardiani della Galassia, Dave Bautista dice addio a Drax: 'Ma spero di tornare nel MCU'

Guardiani della Galassia Vol. 3 ha concluso la trilogia di James Gunn. Tuttavia, la porta è stata lasciata aperta per il ritorno del "leggendario" Star-Lord, e Rocket ora guida un nuovo team di Guardiani. Per quanto riguarda Drax, interpretato da Dave Bautista, ha scelto di rimanere su Knowhere con Nebula per crescere i bambini creati dall'Alto Evoluzionario. Anche se il suo personaggio potrebbe facilmente tornare in azione, Dave Bautista ha detto più volte che non interpreterà più Drax.

Parlando con io9 del suo ruolo in Dune: Parte Due, il wrestler professionista diventato attore ha ribadito che il suo tempo nei panni del Distruttore è finito, ma ha chiarito di essere aperto a lavorare di nuovo con i Marvel Studios, o con i DC Studios di James Gunn se il regista dovesse chiamarlo.

"No, no. Quando ho detto che avevo finito, in realtà avevo solo finito il mio viaggio nei panni di Drax", spiega. "Ho ancora un rapporto con la Marvel. Ho rivisto Kevin Feige e Lou D'Esposito proprio due settimane fa. E loro sanno che sarei pronto per un ruolo. Amo l'universo dei supereroi, lo amo. Sono un fan. Quindi se Marvel o DC chiamano, io rispondo al telefono e accetto il ruolo, se mi piace e ha un senso. Vorrei solo avere l'opportunità di avere un ruolo più grande, un ruolo diverso, magari più profondo. Mi piacerebbe avere l'opportunità di interpretare un villain nell'universo dei supereroi. Ma il mio viaggio con Drax è finito", ha continuato Bautista.

Guardiani della Galassia, Dave Bautista elogia Chris Pratt

Guardians of the Galaxy: il team al completo

Il ruolo di Drax

L'anno scorso, la star di Guardiani della Galassia ha ammesso di essere alla ricerca di ruoli che lo mettano alla prova, cosa non è successa con Drax. "Lavorare al franchise diretto da James Gunn non è stato del tutto piacevole. È stato difficile interpretare quel ruolo. Il processo di trucco mi ha distrutto. E non so se voglio che Drax sia la mia eredità: è un'interpretazione sciocca e voglio fare cose più drammatiche. Onestamente, non me ne può fregare di meno di essere una star del cinema. Non vivo una grande vita glamour. Vivo qui a Tampa. Non mi interessano i riflettori, non mi interessa la fama. Voglio solo essere un attore migliore. Voglio il rispetto dei miei colleghi... Si tratta di un'esperienza... di sapere che ho realizzato qualcosa".

I Marvel Studios non hanno ancora annunciato i piani per Il leggendario Star-Lord o altri progetti legati ai Guardiani. È probabile che almeno alcuni dei personaggi tornino nei prossimi film degli Avengers, ma purtroppo non è stato confermato nulla su questo fronte.