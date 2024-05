Guardiani della Galassia, Joel Edgerton sull'audizione per Star-Lord: 'Non ho capito il tono del film'

Joel Edgerton ha svelato il motivo per cui la sua audizione per Guardiani della Galassia è stata piuttosto disastrosa, facendogli quindi perdere il ruolo di Star Lord nel MCU.

L'attore, attualmente protagonista della serie Dark Matter, era stato infatti considerato per la parte poi affidata a Chris Pratt.

Un ruolo che non ha ottenuto

Durante il podcast Bingeworthy, Joel Edgerton ha spiegato perché non ha ottenuto il ruolo di Star-Lord nella saga dei Guardiani della Galassia: "A differenza di Chris Pratt, non avevo capito il tono del film come ha fatto lui e nel modo in cui è riuscito il cast. E non ero realmente certo del modo in cui avrei potuto essere una parte di quel tono".

L'attore australiano non ha avuto esitazioni nell'ammettere: "Penso realmente che il mondo sia un posto davvero migliore per il fatto che non sono Star-Lord, anche se ho avuto l'opportunità o realizzato un'audizione abbastanza buona. Era quello il modo in cui doveva andare".

Edgerton ha voluto sottolineare che non c'è mai stata una conversazione che gli avesse fatto pensare che sarebbe stato in grado di ottenere la parte e che, semplicemente, ha avuto l'opportunità di fare un'audizione e provare a essere scelto. Joel ha ammesso: "Semplicemente non l'ho capito molto".

Master Gardener: Joel Edgerton in una foto del photocall di Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2022

La ricerca del giusto Star-Lord

In precedenza James Gunn aveva raccontato di aver considerato molti attori per i personaggi da mostrare in Guardiani della Galassia e tra quelli considerati per il ruolo assegnato a Pratt c'era anche Adam Brody.

Chris, tuttavia, aveva quasi rischiato di non presentarsi all'audizione perché aveva già provato più volte a essere assunto dalla Marvel, pensando che non sarebbe mai riuscito a essere coinvolto nei film visto che si era presentato per tutti i progetti realizzati in precedenza.