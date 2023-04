Guardiani della galassia, Karen Gillan: "Dopo il licenziamento di James Gunn, il cast voleva mollare Marvel"

Quando James Gunn è stato licenziato dalla Disney nel 2018, tutto il cast principale di Guardiani della Galassia ha pensato di abbandonare il franchise Marvel. A rivelarlo è l'interprete di Nebula, Karen Gillan, in un'intervista con Empire Magazine sulla realizzazione di Guardiani della Galassia Vol. 3.

Il licenziamento del regista della saga dei Guardiani della Galassia James Gunn è stato il risultato di vecchi e controversi tweet che erano stati portati alla luce da un suo detrattore conservatore. Parlando con Empire, James Gunn ha confessato di essere "depresso e traumatizzato dal suo licenziamento", e il cast si è rapidamente mobilitato per la reintegrazione del regista. "Ci siamo parlati come cast e abbiamo ideato un piano", ha svelato Karen Gillan. "Eravamo tutti sulla stessa linea: non volevamo farlo senza di lui."

Guardiani della Galassia Vol. 3: una scena tratta dal trailer

All'epoca, il cast ha rilasciato una dichiarazione congiunta a sostegno di Gunn poco dopo il suo licenziamento. La dichiarazione è stata firmata da Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper (la voce di Rocket), Vin Diesel, Sean Gunn e Michael Rooker. Anche i fan dell'MCU hanno lanciato una petizione affinché Marvel e Disney riassumessero il regista che ha raccolto oltre 400.000 firme. "È stato difficile", ha detto Gunn a Empire. "Ma le cose su cui mi concentro di quel periodo sono l'amore che ho ricevuto dalla mia famiglia e dai miei amici".

Guardiani della Galassia Vol. 3: Karen Gillan si scusa coi fan per la strana posa di Nebula nel poster

Parlando del licenziamento, il regista ha aggiunto: "Forse se la notizia fosse passata sottotraccia, non sarebbe stato impresso nella mente della gente. Ma i fan non l'hanno permesso. La stampa non l'ha permesso. Il cast non l'ha permesso. Il clamore l'ha reso difficile da ignorare." Gunn ha anche affermato che il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige "è stato dalla mia parte per tutto il tempo e mi hanno riferito che il dirigente della Disney Alan Horn "non riusciva a dormire la notte dopo il licenziamento".

James Gunn, che dal novembre scorso è stato eletto co-CEO dei Dc Studios insieme a Peter Safran, è stato richiamato dai MArvel Studios per realizzare il terzo e ultimo capitolo della saga dei Guardiani, Guardiani della Galassia Vol. 3, in uscita nei cinema italiani il 3 maggio.