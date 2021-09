Guardiani della Galassia: James Gunn guarda in cielo e trova... Groot

James Gunn, regista e sceneggiatore di Guardiani della Galassia, ha condiviso un video in cui ha avvistato una nuvola uguale a Groot, il più antico dei guardiani e uno dei personaggi più amati dei film Marvel.

Groot ha catturato il cuore del pubblico dal 2014, quando è uscito al cinema il primo Guardiani della Galassia. James Gunnlo ha recentemente "avvistato" in cielo, durante una tempesta, filmando una nuvola che ricorda proprio l'albero antropomorfo. Il video mostra dei grandi nuvoloni, in particolare uno che assomiglia molto a un Groot adulto.

Effettivamente, il video fa quasi impressione, sembra davvero che un grande Groot osservi il regista dal temporale che si sta scagliando in quel momento. Forse si sta preparando per tornare in Guardiani della Galassia Vol.3, il prossimo capitolo della saga Marvel sempre diretto e scritto da James Gunn.

Guardians of the Galaxy Vol. 3, Seth Green anticipa: "Sarà incentrato su Nebula e Gamora"

Le riprese del nuovo film avranno inizio il prossimo novembre e James Gunn ha già fornito alcune anticipazioni sulla sceneggiatura e sui possibili avvenimenti che il pubblico dovrà aspettarsi dal capitolo finale della saga.

Guardiani della Galassia Vol. 3 dovrebbe uscire nelle sale il 5 maggio 2023.