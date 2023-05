Guardiani della Galassia, i fan dichiarano la trilogia di James Gunn la migliore del MCU

Quella dei Guardiani della Galassia diretta da James Gunn è la migliore trilogia del Marvel Cinematic Universe? Per molti fan sui social, la risposta è sì. Ma vediamo cosa hanno detto al riguardo.

Per chi si preoccupava della qualità di Guardiani della Galassia Vol. 3 ora che James Gunn è a capo dei DC Studios, il papà dei Guardiani è riuscito a dimostrare che, ancora una volta, aveva una storia da raccontarci, e per giunta nel migliore dei modi.

Guardiani della Galassia Vol. 3, la recensione: un meraviglioso capitolo finale

Il pubblico ha parlato

L'ultimo film sui più improbabili degli eroi Marvel ha infatti conquistato critica e pubblico, al punto che su Twitter sono molti i fan che stanno eleggendo la trilogia firmata da Gunn a migliore del MCU (e non solo).

"Dopo aver visto #GuardiansoftheGalaxyVol3 una seconda volta, sono piuttosto certo dio poter dire alcune cose: Rocket Raccoon è il miglior personaggio del MCU. 2) Guardiani della Galassia 3 potrebbe essere il mio film preferito del MCU. 3) Questa è la miglior trilogia di cinecomic per me".

"C'è così tanto amore per la trilogia de I Guardiani della Galassia, ma ciò che la rende davvero speciale per me è il legame tra i protagonisti. Vedere quanto affetto condividono tra loro, specialmente nel terzo capitolo, è così toccante ed è ciò che li rende il vero cuopre del MCU".

"Guardiani della Galassia è ufficialmente la miglior trilogia del MCU, e non penso sia nemmeno di poco. E il dibattito generale dovrebbe essere tra le trilogia dei Guardiani, Spider-Man e Il Cavaliere Oscuro".

E, concorda anche Brandon Davis di CB...

"Guardiani della Galassia è decisamente la miglior trilogia del MCU".

E voi, invece, siete d'accordo?