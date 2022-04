Guardiani della Galassia 3, Will Poulter: "Non raccomanderei a nessuno la dieta per diventare Adam Warlock"

Will Poulter svela i sacrifici alimentati a cui è andato incontro per plasmare fisico per il ruolo di Adam Warlock in Guardiani della Galassia 3.

La star di Guardiani della Galassia Vol 3, Will Poulter, ha parlato della sua trasformazione fisica per il film spiegando di aver intrapreso una dieta talmente estrema, dieta che non consiglierebbe a nessuno.

Il logo di Guardiani della Galassia vol. 3

L'attore, che interpreterà Adam Warlock nel capitolo finale del franchise, ha detto all'Independent che non vuole davvero promuovere la dieta a cui si è dovuto sottoporre per via di Marvel per assicurarsi di avere il giusto tipo di corpo.

"È difficile parlarne perché con la Marvel è tutto segreto", ha detto. "Ma la cosa più importante è che la tua salute mentale e fisica deve essere al primo posto e gli obiettivi estetici devono essere secondari, altrimenti finisci per promuovere qualcosa di malsano e irrealistico se non hai il sostegno finanziario di uno studio che ti paga i pasti e l'allenamento".

Will Poulter prosegue: "Sono in una posizione molto privilegiata sotto questo aspetto e non consiglierei a nessuno di fare quello che ho fatto io per prepararmi per questo ruolo".

L'attore spiega di essersi allenato molto duramente in palestra e di aver seguito una dieta molto specifica, rivelando che si trattava di "quantità di cibo che non vorreste necessariamente ingerire. Negli ultimi mesi ho seguito una serie di diete diverse. Ora sono in una fase di mantenimento, quindi va meglio. Non sto mangiando abbondanti quantità di cibo per fare massa e non sto eliminando il cibo. Sto solo mantenendo il mio peso. Ma ho passato periodi in cui guardavo il cibo e mi sentivo come se non potessi affrontarlo, poi sbatti le palpebre e il minuto dopo sei pronto a mangiare i mobili perché sei così affamato".

Guardians of the Galaxy Vol. 3 arriverà al cinema il 5 maggio 2023, preceduto dallo speciale natalizio The Guardians of the Galaxy Holiday Special, che James Gunn ha definito "la cosa migliore che abbia mai scritto", in uscita su Disney+ a Natale.