Guardiani della Galassia, James Gunn: "Lo speciale natalizio è la cosa migliore che abbia mai scritto"

James Gunn ha parlato dello speciale di Guardiani della Galassia in arrivo nel periodo natalizio su Disney+, svelando di essere particolarmente orgoglioso del lavoro che ha compiuto.

Il filmmaker, che recentemente ha portato sul piccolo schermo la prima stagione di Peacemaker su HBO Max, non ha però rivelato molte anticipazioni.

In un'intervista rilasciata a Radio Times, James Gunn ha raccontato: "Lo speciale delle feste di Guardiani della Galassia è la cosa più grandiosa che io abbia mai fatto nella mia vita: è totalmente ridicolo, e ogni giorno non riesco a crederci che lo stiamo realizzando".

Il filmmaker ha ribadito: "Tutti lo amiamo completamente. Non ha paragoni con qualsiasi cosa che le persone hanno visto in precedenza. Non vedo l'ora che i fan possano vederlo. E accadrà piuttosto presto, uscirà a Natale".

La fonte di ispirazione è il famigerato speciale natalizio di Star Wars che si era rivelato un disastro, ma ha dato il via a numerosi progetti legati a franchise cinematografici di successo distribuiti in occasione dei periodi delle feste.

Attualmente Gunn sta inoltre girando Guardians of the Galaxy Vol. 3, in arrivo nelle sale cinematografiche il 5 maggio 2023.