Guardiani della Galassia Vol. 3, Zoe Saldana con una nuova foto svela il look di Gamora

Zoe Saldana ha condiviso online una nuova foto scattata sul set di Guardiani della Galassia Vol. 3, svelando un look simile a quello del personaggio nei fumetti.

L'attrice ha pubblicato su Instagram lo scatto scrivendo su Instagram: "Gamora si sentiva carina! #senzafiltro".

Il look di Gamora nei film di Guardiani della Galassia è stato modificato rispetto alla versione originale del personaggio. Tra le pagine dell'eroina, interpretata nei film dall'attrice Zoe Saldana, ha del trucco giallo intorno agli occhi fin dalla sua prima apparizione in Strange Tales #180 nel giugno 1975. L'elemento del suo aspetto è rimasto costante fino alle più recenti apparizioni grazie al lavoro compiuto per la Marvel da Al Ewing e Juan Frigeri.

Per scoprire cosa accadrà al personaggio in Guardians of the Galaxy Vol. 3 bisognerà attendere il 5 maggio 2023, giorno in cui finalmente debutterà nelle sale il terzo film diretto da James Gunn.

Nel lungometraggio ci saranno alcuni nuovi arrivi nel cast come Will Poulter, che ha la parte di Adam Warlock e Chukwudi Iwuji che ha ottenuto un ruolo che "quasi tutti gli attori importanti a Hollywood volevano", dettaglio condiviso online senza però che il filmmaker rivelasse l'identità del personaggio.

Per Disney+ verranno realizzati gli speciali I am Groot e Guardians of the Galaxy Holiday Special.