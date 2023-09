Guardiani della Galassia 3, una star sorpresa dal suo screen time: 'Credevo fossi solo in un paio di scene'

Una delle star di Guardiani della Galassia Vol. 3 non pensava che il suo personaggio avrebbe avuto molto spazio nell'ultimo capitolo della trilogia Marvel di James Gunn. E invece, racconta, è stata piacevolmente sorpresa di vedere quanto screen time le fosse stato riservato.

Gamora alla riscossa

Guardiani della Galassia Vol. 3: Zoe Saldana e Chris Pratt in una scena

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Zoe Saldana non pensava che sarebbe stata così impegnata sul set di Guardiani della Galassia Vol. 3, ma James Gunn ha trovato il modo di rendere la "nuova" Gamora parte integrante della storia.

"Sono sorpresa che Gamora si veda così tanto in questo capitolo, perché una volta visto cosa accadeva in Avengers, ho pensato subito che sarebbe stato un onore essere anche solo in un paio di scene e poter salutare tutti" ha spiegato l'attrice nell'episodio dedicato di Marvel Studios Assembled, come riporta Comicbook "Invece sono rimasta davvero sorpresa e sono stata davvero grata di aver potuto interpretare ancora Gamora così a lungo, che abbia avuto parecchio da fare e da osservare".

Guardiani della Galassia Vol. 3, le opinioni della redazione

Gamora vs. Gamora

Guardiani della Galassia Vol. 3: Zoe Saldana e Chris Pratt in una scena

"La Gamora del primo capitolo aveva sicuramente molto più in comune con quella del terzo" ha poi aggiunto "Anche se le altre esperienze vissute con l'altra Gamora le sembrano familiari, non ne capisce il perché. È molto confusa al riguardo. Ma trovo davvero affascinante questa Gamora perché è indipendente e davvero selvaggia. È diversa. Ha una grinta che l'altra Gamora non possedeva".

E voi, quale Gamora avete preferito?

Guardiani della Galassia Vol. 3, Zoe Saldana aveva in mente un finale diverso per Gamora

Come recita la sinossi ufficiale del film: "In Guardiani della Galassia Vol. 3, i nostri amati disadattati sembrano un po' diversi. Dopo aver acquisito Ovunque dal Collezionista, troviamo i Guardiani intenti a riparare gli enormi danni provocati da Thanos, determinati a fare di Ovunque un rifugio sicuro, non solo per sé, ma per tutti i profughi sfollati dal severo universo. Ma poco dopo, le loro vite sono sconvolte dagli echi del passato turbolento di Rocket. Peter Quill, che si sta ancora riprendendo dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra intorno a sé in una pericolosa missione pre salvare la vita di Rocket. Una missione che, se non compiuta con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani come li conosciamo".