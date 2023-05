Guardiani della Galassia Vol. 3, le opinioni della redazione

Non sono più i tempi degli Avengers, o almeno non lo sono per ora in attesa di vederli tornare protagonisti di nuovi film nei prossimi anni, ma la tentazione di iniziare questa recensione di gruppo al grido di Movieplayer Assemble è forte.

Eccoci di nuovo riuniti, in ogni caso, per fornirvi uno spaccato più ampio e completo di quello che è Guardiani della Galassia Vol. 3, il terzo film dedicato da James Gunn ai suoi (anti)eroi di casa Marvel, un progetto che ci arriva dopo varie peripezie produttive, l'allontanamento dell'autore e successivo reintegro proprio quando è stato messo alla guida della Distinta Concorrenza di casa Warner.

Guardiani della Galassia Vol. 3: una scena tratta dal trailer

Siamo stati felici, almeno nel complesso, di quanto ci ha raccontato l'autore, per come le storie dei singoli personaggi arrivano a compimento, per come il film sa insieme emozionare e divertire. Per come, in sintesi, ci permette di avere nuovamente fiducia nel progetto che risponde al nome di Marvel Cinematic Universe.

Non un parere unanime, ad ogni modo, e vi anticipiamo che la nostra panoramica di giudizi vivrà anche di giudizi leggermente più tiepidi, qualche perplessità e qualche voce un po' fuori dal coro, ma vi lasciamo alla lettura cominciando dall'opinione principale, quella che è stata alla base della nostra recensione pubblicata nei giorni precedenti all'uscita.

La recensione di Guardiani della Galassia Vol. 3 di Luca Ceccotti

Guardiani della Galassia Vol. 3: un primo piano di Rocket

[...] È soprattutto con Rocket (Bradley Cooper) che James Gunn ha empatizzato di più, creando per lui un'evoluzione psicologica e caratteriale profondamente marcata e significativa, tanto da sentirsi in dovere di dargli una giusta conclusione, uno di quei finali che fanno bene anche quando fanno male, senza dimenticarsi ovviamente di mostrare qualcosa di intenso e maturo sul piano narrativo. Guardiani della Galassia Vol. 3 nasce proprio da questa esigenza-impellenza, rivelandosi a conti fatti lo straordinario capitolo finale di una saga pronta ormai a cambiare pelle e soluzioni, non prima di aver salutato il suo pubblico nel modo più emozionante e straripante possibile.

Voto: ☆☆☆☆ ½

Le opinioni della redazione

Al diavolo la perfezione! (Massimiliano Ciotola)

Guardiani della Galassia Vol. 3: Zoe Saldana e Chris Pratt in una scena

Che il terzo, e conclusivo, capitolo dei Guardiani di Sua Eccellenza James Gunn sia un film magnifico non devo ripetervelo di nuovo: l'avrete già letto praticamente ovunque, se non l'avete ancora (folli!) sperimentato sulla vostra pelle. Ma è un film perfetto? No. E, di grazia: chissen... ehm, volevo dire: che importanza ha? Prendete l'Alto Evoluzionario, uno dei migliori villain del MCU. Un folle ossessionato dalla perfezione, incapace di comprendere davvero la bellezza, nonostante si atteggi a grande intenditore ed esperto di arte e scienza. Accecato dalla smania di ottenere sempre di più, dalla brama di raggiungere la "perfezione", anche a costo di dissezionare, fare a pezzi e incenerire, spietatamente, quello di buono che, per abilità o sorte, è stato creato in precedenza. Vede solo difetti, l'Alto Evoluzionario. E poi c'è Rocket, che di difetti ne ha una marea. Con tutta la sua famiglia, prima quella nelle gabbie, poi quella tra le stelle. Freak, cialtroni, sempliciotti senza speranza e bambini perduti. Che combinano casini, il più delle volte. Ma che ci mettono il cuore, una morale magari un po' discutibile e un umorismo grezzo e graffiante. Ora, non so voi, ma tra un maniaco della perfezione che vuole solo bruciare quello che non soddisfa i suoi standard e un gruppo di disadattati che sbaglia, soffre e inciampa, ma prova comunque a fare la cosa giusta... io sto coi Guardiani. (Sì: potete tranquillamente leggerla come una metafora, neanche tanto sottile, del rapporto tra il MCU e i suoi "producer" e fan, se volete. Non ve lo impedirò di certo.)

Voto: ☆☆☆☆ ½

L'action della nostalgia (Federica Cremonini)

Guardiani della Galassia Vol. 3: una scena tratta dal trailer

Sin dal prologo sulle note della versione acustica di Creep, Guardiani della Galassia vol. 3 lo annuncia chiaramente: James Gunn saluta casa Marvel per imbarcarsi in una nuova avventura. Sempre caratterizzata dall'equilibrio fra ironia, azione e intimismo, l'epica dell'autore è ormai inscindibile dall'identità dei Guardiani e lo è ancora in questo terzo film, che esiste in una dimensione di mezzo fra gli stati adrenalinici e il sentimento della nostalgia, dunque fra presente e passato. La Gamora che fu contro quella che è ora, il trauma sognato contro lo shock rivissuto. Il tutto sulle note di una playlist musicale armonizzata sui tempi del ricordo. Pur con qualche evitabile lungaggine e con qualche ridondanza, Guardiani della Galassia Vol. 3 è puntualissimo nell'affidare alla memoria l'essenza dell'umanità. L'ambizione di creazione e la pretesa sul futuro va invece ai distruttori come l'Alto Evoluzionario (e come, prima di lui, il più volte richiamato Thanos). Gunn va a toccare i tasti emotivi dello spettatore con una backstory che si carica di un messaggio animalista forse un po' elementare, ma consegna ai suoi fan un capitolo che omaggia alcune perle della fantascienza e del prison-escape movie con il linguaggio della contemporaneità.

Voto: ☆☆☆ ½

Nel nome di James Gunn (Antonio Cuomo)

Guardiani della Galassia 3: Rocket è in trappola in una scena del film

C'è affinità tra James Gunn e i suoi underdog, i suoi personaggi che rappresentano l'anima meno sfolgorante dell'Universo Marvel. I suoi Guardiani sono stati in qualche modo i reietti delle Marvel, gli emarginati, gli abbandonati. Lo è stato anche lui in passato, quando era uno della Troma, uno di quelli che facevano parte del sottobosco del cinema, che raggiungevano una nicchia di persone che li sapevano apprezzare per quello che erano. Lo è stato nuovamente quando è stato messo da parte per quel modo di essere, vedere e rappresentare il mondo.

Per questo motivo il terzo volume dei suoi Guardiani della Galassia non è solo perfetta chiusura degli archi narrativi di tutti i suoi personaggi, ma anche la sua personale, andando a cementare ancora una volta il legame tra lui e i protagonisti della storia che ci racconta. E lo fa con un ulteriore passo in avanti, amplificando la portata del suo messaggio mettendo al centro del racconto una componente animalisti che trasla questo discorso nella nostra attualità. Mira al cuore, colpisce e uccide l'animo sensibile dei suoi spettatori. A cominciare da quello di chi scrive.

Voto: ☆☆☆☆

Un testamento artistico struggente e spassoso (Massimiliano Meucci)

Guardiani della Galassia Vol. 3: Chris Pratt e Karen Gillan in una scena tratta dal trailer

James Gunn, con il suo Guardiani della Galassia Vol. 3, saluta i Marvel Studios con un film che non solo conferma la spiccata inventiva ed originalità dell'autore, ma che lascia in eredità al Marvel Cinematic Universe una traccia da seguire per il futuro. Il segreto del cinecomic è racchiuso nella sua straordinaria duttilità, con la commistione di dramma e ironia che non ha eguali nell'MCU. A differenza degli altri due capitoli della sua trilogia cosmica, stavolta Gunn spinge più forte sul lato umano ed emotivo dei personaggi, con un opening che racchiude tutta la sua struggente poesia, rappresentante una chiara e sorprendente dichiarazione d'intenti. Scena dopo scena si va a costruire un viaggio introspettivo spassoso e toccante al tempo stesso, che consente a tutti gli Avengers Galattici di avere un arco evolutivo completo all'interno di Guardiani della Galassia Vol. 3 e, parallelamente, di chiudere ogni storyline rimasta in sospeso, così da tagliare quasi definitivamente i ponti con questo gruppo di eroi. La pellicola è un testamento artistico solido e lungimirante che, superando di gran lunga la qualità contenutistica ed estetica del post-Endgame, va al di là di ogni concettuale formalità, tornando all'essenza dell'universo cinematografico e seriale de La Casa delle Idee. Nell'MCU i personaggi tornano ad essere il cuore pulsante, gli ingranaggi vividi di un mondo che negli ultimi anni sta perdendo la propria bussola strategica e produttiva.

Voto: ☆☆☆☆

I'm a creep, I don't belong here...? (Chiara Nicoletti)

Guardiani della Galassia Vol. 3: una scena tratta dal trailer

Inizia sulla voce malinconica di Thom Yorke in Creep l'ultimo capitolo delle gesta di Guardiani della Galassia, così come li abbiamo conosciuti e quelle parole, soprattutto il "I don't belong here", sembrano forse essere la domanda davanti la quale i nostri protagonisti si trovano. Orgogliosamente imperfetti da sempre i guardiani, grazie allo sguardo autoironico e d'amore amicale e filiale di James Gunn, sono diventati gli eroi più raggiungibili, tattili e familiari con cui abbiano avuto a che fare e il loro cammino verso se stessi, all'origine di sé, è un percorso doloroso che sentiamo, da spettatori, di dover fare con loro, prendendoli per mano. Volume 3 significa smettere di scappare da se stessi, come Quill, e tornare ai posti di partenza, è abbracciare la propria natura ed una "nascita" sofferente come Rocket, è smettere di essere solo utili agli altri e trovare il proprio posto nel mondo, anche fosse essere padre di bambini che parlano una lingua che solo tu conosci oppure viaggiare con due bestie enormi apparentemente feroci. Forse non è il miglior Marvel di sempre ma per dirla citando Kevin Feige e James Gunn è certamente il più emozionante e commovente fantasy spaziale che potessimo desiderare. Rispondiamo a Creep con le parole di Do you Realize? dei Flaming Lips, altro brano catartico di questo film: "Do you realize that you have the most beautiful face?". Volume 3 è elogio di bellezza, quella della diversità e quella della paura, umanissima, di non essere sempre la migliore versione di noi.

Voto: ☆☆☆☆ ½

Rocket è l'eroe in difesa degli Ultimi. Uomini o animali che siano (Damiano Panattoni)

Guardiani della Galassia Vol. 3: una nuova foto svela il nuovo braccio di Nebula

Bisogna essere onesti. Gli ultimi cinque o sei anni della Marvel sono stati scadenti. Il motivo? Essenzialmente uno, il più importante. Da The Avengers fino ad Age of Ultron, arrivando ad Infinity War, la saga era basata sull'elemento drammatico. Elemento capace di motivare gli eroi, e di conseguenza di motivare il pubblico. Ora, a (ri)mettere (momentaneamente?) in ordine le cose ci ha pensato James Gunn, con il suo estremo addio artistico: Guardiani della Galassia Vol. 3 è il capitolo più completo dello show, se non il migliore in termini narrativi. Il motivo? Al centro della storia tornano forti le emozioni, sotto forma di un catartico viaggio da parte di Peter, Nebula, Groot, Drax (anima comica delll'MCU), Mantis, Cosmo, Kraglin (e sì, anche Gamora), uniti per salvare la vita dell'amico Rocket. Procione che non sa di essere un procione, ma che sconta il trauma subito quando era ancora un indifeso cucciolo. Allora, poeticamente, quello di Gunn non è solo un cinecomic, diventando molto di più. Un film che vorrebbe tutelare gli Ultimi, i dimenticati, i deboli vessati dai più forti. Di conseguenza, schierandosi apertamente contro ogni abuso perpetrato dall'uomo contro gli animali.

Voto: ☆☆☆☆

Il Funeral Party dei Marvel Studios (Simone Soranna)

Guardiani della Galassia Vol. 3: Pom Klementieff, Zoe Saldana e Dave Bautista in una scena tratta dal trailer

Produttivamente parlando, probabilmente è un finale ancora più riuscito e importante rispetto a quello di Endgame. Qui si chiude un cerchio alla stessa maniera, si salutano personaggi che non rivedremo più (?) e si piange tanto quanto di là. Eppure è una situazione di festa, si balla, si canta a squarciagola, si ride e ci si stringe assieme senza alcun lutto, alcun dramma. Qui si celebra la vita, là ci si lacerava per la morte. I Guardiani della Galassia sono gli antieroi della Marvel? Bene, Volume 3 è l'anti-cinecomic degli Studios. Potentissimo.

Voto: ☆☆☆ ½