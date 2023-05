Guardiani della Galassia 3: secondo gli analisti incasserà meno del Volume 2

Dopo l'ottimo debutto nelle sale italiane, Guardiani della Galassia Vol. 3 arriva oggi negli Stati Uniti ma le proiezioni di incasso previste dagli analisti non sono del tutto positive per il film dei Marvel Studios.

Secondo Deadline, Guardiani della Galassia Vol. 3 ha già raggiunto i 14 milioni di dollari nelle anteprime di giovedì sera. Sebbene si tratti di un ottimo risultato rispetto alla maggior parte dei film, è in calo rispetto ai 17 milioni di dollari incassati da Guardiani della Galassia Vol. 2 del 2017 nella stessa giornata. Quel film ha poi guadagnato 146,5 milioni di dollari nel corso del suo weekend di apertura.

Le proiezioni per il weekend d'apertura di Guardiani della Galassia Vol. 3 sono state molto contrastanti nelle ultime due settimane. Attualmente gli ultimi dati degli analisti prevedono che il film aprirà con una cifra compresa tra i 110 e i 130 milioni di dollari, quindi un dato nettamente inferiore al secondo film della trilogia.

Bisognerà vedere, poi, come incasserà il film nei mercati al di fuori degli Stati Uniti e si riuscirà a risollevare le sorti del Marvel Cinematic Universe dopo il flop ottenuto da Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che non è andato oltre i 474 milioni complessivi.

Guardiani della Galassia 3: James Gunn ha preparato 600 versioni diverse del film

Anche se molti degli attori del cast hanno confermato che Guardiani 3 per loro sarà l'ultimo film del franchise, Chris Pratt non ha chiuso del tutto la porta ai Marvel Studios.