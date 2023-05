Guardiani della Galassia: Chris Pratt tornerebbe nei panni di Peter Quill, ma a una condizione

Guardiani della Galassia Vol. 3 sancirà la fine del team protagonista per come lo abbiamo visto finora, ma Chris Pratt ha dichiarato che tornerebbe a interpretare Peter Quill in futuro, ma a una sola condizione.

Parlando con Variety, Pratt ha ammesso che sarebbe "strano" continuare la storia di Star-Lord senza il regista James Gunn al timone, ma se ci sarà una storia in grado di omaggiare quanto fatto da Gunn in questi primi tre film, allora tornerà.

"Sarebbe strano continuare la storia di [Star Lord] senza James", ha affermato Pratt. "Ha fatto un lavoro così magistrale nei primi tre film. Abbiamo davvero trovato insieme la voce di Peter Quill e senza di lui, ovviamente, non avrei mai avuto questa opportunità. Scrive, dirige, immagina la musica, è la sua immaginazione sullo schermo. Quindi, per continuare a raccontare quella storia, sarebbe davvero importante onorare ciò che ha fatto nei primi tre film e onorare ciò che i fan hanno imparato ad amare del personaggio e non farlo semplicemente perché la gente pagherebbe il biglietto per vederlo".

Pratt ha aggiunto: "Non voglio essere cinico nell'approccio e, se così fosse, non lo farei affatto. Quindi, se qualcosa avesse senso, lo farei, ma dovrebbe avere tutte le carte in regola".

In precedenza, sia Zoe Saldana che Dave Bautista hanno confermato di aver chiuso con i Marvel Studios con l'uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3.