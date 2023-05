Guardiani della Galassia 3: James Gunn ha preparato 600 versioni diverse del film

Con Guardiani della Galassia Vol.3 James Gunn si è impegnato al massimo per garantire ai fan Marvel un'esperienza ottimale, curando oltre 600 versioni diverse del prossimo film della Fase 5 del MCU.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, l'ultimo film sui Guardiani della Galassia sfrutterà appieno i vari aspect ratio disponibili nelle sale cinematografiche odierne grazie al lavoro svolto da James Gunn.

Il pluripremiato regista, che ha scritto e diretto anche i due film precedenti del franchise, ha fatto in modo che venissero create diverse versioni del film per offrire l'esperienza migliore per ogni tipo di sala.

Evan Jacobs, responsabile di uno dei reparti della Disney, ha spiegato perché Gunn ha deciso di realizzare così tante versioni di Guardiani della Galassia Vol. 3:

"È sicuramente la consegna più complessa che la Marvel abbia mai fatto", ha detto. Jacobs ha sottolineato che l'obiettivo creativo è quello di "dare a tutti gli esercenti negli Stati Uniti e nella maggior parte dei territori internazionali [la possibilità di] massimizzare le dimensioni dello schermo per il pubblico. Così, ovunque andiate a vederlo, vedrete la versione migliore".

Rimandandovi alla nostra recensione di Guardiani della Galassia Vol.3, vi ricordiamo che il film arriverà nelle sale domani 3 maggio.