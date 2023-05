Guardiani della Galassia 3, gustiamoci la scena d'apertura del film sulle note di Creep dei Radiohead (VIDEO)

È stata ufficialmente pubblicata online la scena d'apertura di Guardiani della Galassia Vol. 3, che prende in prestito il celebre brano dei Radiohead, Creep.

Avete amato Guardiani della Galassia Vol. 3? Non avete ancora visto il film? In entrambi i casi, potete ammirare insieme a noi questo video con i primi quattro minuti della sequenza iniziale della pellicola, quelli accompagnati dal celebre brano dei Radiohead, Creep.

È il sito CBM a segnalare la pubblicazione ufficiale della sequenza d'apertura di Guardiani della Galassia Vol. 3 (che potete guardare cliccando su questo link che riconduce player di CBM).

Guardiani della Galassia Vol. 3, parola a James Gunn

"Per il terzo e ultimo film della trilogia de I Guardiani della Galassia, le vibe della sequenza d'apertura è decisamente differente da quella dell'1 e del 2" si legge sul sito di Sarofsky (cross-media production company), dove è stata pubblicata la clip "Avevamo bisogno di sviluppare qualcosa che fosse più soft, più introspettivo, per poter lavorare bene con il tono della sequenza. Accompagnate da una bellissima versione acustica di Creep dei Radiohead, l'animazione delle lettere sullo schermo doveva sembrare leggera come una piuma, e dare una sensazione quasi eterea".

Guardiani della Glassia Vol. 3 è arrivato i primi di maggio al cinema, dove potete ancora trovarlo da vedere e rivedere.