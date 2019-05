Guardiani della Galassia 3: le riprese del film al via nel 2020

Marvel potrebbe aver finalmente fissato l'inizio delle riprese di Guardiani della Galassia 3, ora che James Gunn è finalmente tornato, almeno nominalmente nella cabina di regia, dopo la vicenda dei tweet che l'avevano allontanato dalla Disney.

Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter, la produzione di Guardians of the Galaxy Vol. 3 prenderà ufficialmente il via nel 2020, non appena Gunn avrà completato il lavoro su Suicide Squad 2 per i concorrenti di DC e Warner Bros. Le riprese del nuovo capitolo dei guardiani della galassia erano previste, in base all'originaria tabella di marcia, già per il 2019. Questo, almeno prima del litigio da James Gunn e la Disney, che si è risolto solo poco più di un mese fa con il reintegro del regista.

Con una sceneggiatura già pronta, tutti dalle parti di Marvel pare si aspettino dei tempi piuttosto brevi per la produzione del terzo film con protagonisti Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn, Michael Rooker e Pom Klementieff. "Non dirò precisamente quando uscirà Guardiani della Galassia 3, dirò solo che lo farà in ritardo rispetto a quanto progettato all'origine" ha detto Kevin Feige all'inizio dello scorso mese. "Ma per fortuna James Gunn è di nuovo in squadra, ci stiamo già lavorando ed è di nuovo tutto sotto controllo". A seconda che le riprese comincino all'inizio o verso la fine del 2020, dunque, Guardiani della Galassia 3 dovrebbe arrivare nelle sale nel 2021, o al più tardi, nella primavera del 2022. Le curiosità maggiori, a questo punto, riguardano i personaggi presenti: il film riprenderà dalla fine di Avengers: Infinity War, come dichiarato in precedenza, o prenderà spunto dalle vicende di Avengers: Endgame? In tal caso sono già tanti i fan che si aspettano un gradito ingresso nella ciurma, quello di un Vendicatore che potrebbe essere disposto ad appendere il mantello della divinità al chiodo per vivere altre divertenti avventure galattiche.