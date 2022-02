Guardiani della Galassia 3, Rick and Morty invade il set del film Marvel: cosa sta succendendo?

Sul set di Guardiani della Galassia 3 continuano a comparire dei gadget a tema Rick and Morty, e il regista James Gunn è alla ricerca dell'autore di questo bizzarro scherzo.

Non si sa perché, non si sa come, e non si sa chi stia disseminando portachiavi di Rick and Morty per tutto il set del terzo capitolo della saga Marvel.

Come sta documentando il regista del film su Twitter, e come segnala anche GFR, ogni giorno questi pupazzetti fanno la loro comparsa in un diverso luogo del set dei Guardiani, ma non ancora si riesce a scoprire nulla al riguardo.

"Ieri Squanchy è comparso misteriosamente sul set di #GotGVol3, oggi Mr. Meeseeks è arrivato sul mio tavolinetto per il pranzo. Hmmmmm. #RickandMorty".

"Ok, adesso è venuto fuori anche Mr Poopybutthole. Che sta succedendo e chi sta mettendo tutti questi portachiavi nelle mie vicinanze? #RickandMorty #gotgvol3".

"Quarto giorno. Snowball si è unito agli personaggi di #RickandMorty che sono apparsi nei pressi della mia postazione sul set di #GotGVol3. Non ho idea di chi stia facendo tutto questo".

Che significato avrà tutto ciò? Si tratterà di uno stunt pubblicitario tanto enigmatico quanto ben congegnato? Sarà forse Chris Pratt o qualche altro membro del cast ad aver architettato questo "scherzo"?

Probabilmente lo scopriremo molto presto, ma intanto, in attesa del debutto di Guardiani della Galassia al cinema, vi ricordiamo che quest'anno arriverà su Disney+ lo speciale natalizio di Guardiani della Galassia, e prossimamente sarà il turno della serie di corti animati I Am Groot.