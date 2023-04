Guardiani della Galassia 3, le prime clip ufficiali dall'ultimo film Marvel di James Gunn

Si avvicina sempre di più il momento di dire addio ai Guardiani della Galassia di James Gunn, con l'arrivo nelle sale del terzo e ultimo capitolo della popolare saga Marvel, ma nel frattempo gli Studios ci mostrano due clip ufficiali tratte dal film.

Si torna nello spazio per un'ultima, grande avventura assieme a Star-Lord e all'improbabile gruppo di eroi che va sotto il nome di Guardiani della Galassia, e dopo i trailer e le immagini promozionali, adesso arrivano anche due clip dal film di James Gunn, l'ultimo che ha diretto per i Marvel Studios.

Entrambi carichi della ormai tipica ironia dei Guardiani, i filmati ci mostrano un Peter Quill (Chris Pratt) ancora piuttosto scosso dalla perdita della "sua" Gamora, e dall'indifferenza della Gamora del passato nei suoi confronti.

Nella prima clip vediamo un simpatico scambio che coinvolge inizialmente solo Pratt e Zoe Saldana, ma che includerà presto anche gli altri membri del team.

Nella seconda, come nota anche CBM, è presente il personaggio di Daniela Melchior, qui tenuto in ostaggio nell'apparente tentativo di recuperare un altro membro del gruppo. Anche in questo caso, si fa riferimento ai trascorsi tra Peter e Gamora, con un rapido recap di quanto avvenuto (sempre in chiave comica, ovviamente) e un divertente commento di Nebula (Karen Gillan).

Ma non fatevi ingannare, perché Guardiani della Galassia 3 sarà tanto divertente quanto commovente, a detta di cast e crew, e un'esperienza decisamente indimenticabile.

Guardiani della Galassia 3, James Gunn: "Questa volta non si tratta di salvare l'universo, ma se stessi"

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà dal 3 maggio nelle sale italiane.