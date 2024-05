Marvel, Chris Pratt conferma il ritorno di Peter Quill e rivela: 'Sono pronto anche per il DCU di James Gunn'

Guardiani della Galassia Vol. 3 ha chiuso le storyline dei personaggi protagonisti della trilogia di James Gunn, ma ha anche presentato il nuovo team e annunciato il ritorno di Peter Quill in nuove storie. Ora, c'è la conferma dello stesso Chris Pratt.

Impegnato nella promozione di Garfield: Una missione gustosa, in cui presta la propria voce al personaggio protagonista, Pratt non solo ha confermato che tornerà al 100% a interpretare Peter Quill nel futuro dei Marvel Studios, ma che se James Gunn lo vorrà con sé nel suo nuovo DC Universe lui ci sarà sicuramente.

"Beh, probabilmente ha più senso che io appaia di nuovo come Star Lord", ha dichiarato Pratt in una recente intervista. "Ma tutto è possibile, soprattutto con James alla DC. Forse c'è qualcosa che andrebbe bene per me laggiù. Forse apparirò in entrambi. Che ne dite di entrambi? Facciamo entrambe le cose. Penso che al 100% succederanno entrambe le cose".

Guardiani della Galassia 4: la risposta ufficiale di James Gunn all'ipotesi di un nuovo sequel

Quali Guardiani della Galassia nel DCU?

Gunn aveva già fatto intendere che alcuni membri del cast di Guardiani della Galassia potrebbero entrare a far parte del DCU, anche se finora non è stato assegnato alcun ruolo. Una delle teorie più diffuse tra i fan è che Pratt potrebbe interpretare Michael Carter / Booster Gold, che dovrebbe avere una propria serie esclusiva su Max. In un'intervista rilasciata a Rolling Stone nel 2023, Pratt aveva affrontato questa possibilità e ha ammesso che sarebbe disposto a farlo nelle giuste circostanze.

"Se James pensasse che sono adatto a questo ruolo, allora dovrei prenderlo in considerazione", aveva spiegato Pratt all'epoca.