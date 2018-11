Grey's Anatomy: la storia tra Meredith e Derek oggi non sarebbe esistita, secondo la showrunner

Marica Lancellotti

Grey's Anatomy, che è attualmente in onda con la sua quindicesima stagione, nel corso degli anni ha visto susseguirsi tra le sue puntate storie d'amore travolgenti, ma è una quella rimasta nel cuore di tutti i fan, e ha visto come protagonisti Meredith Grey e Derek Shepherd.

Eppure se Grey's Anatomy fosse una serie tv nata magari nell'ultimo anno, quella relazione non sarebbe mai esistita. Non è una nostra supposizione: a dirlo è Krista Vernoff, la showrunner erede di Shonda Rhimes, passata recentemente anche dietro la macchina da presa. Intervistata dal Los Angeles Times, la Vernoff ha dichiarato: "Prendiamo la relazione tra Meredith (Ellen Pompeo) e Derek (Patrick Dempsey), al fatto che Meredith era una tirocinante e lui il suo capo, che lei continuava a rifiutarlo e lui continuava a insistere. Se la guardiamo alla luce di movimenti come #MeToo o Time's Up, capiamo subito perchè oggi non la racconteremmo mai, o almeno non così. I tempi sono molto cambiati e così le riflessioni".

A proposito della della stagione in corso, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Grey's Anatomy 15, Vernoff ha aggiunto: "Stiamo cercando di invertire i ruoli e possiamo farlo grazie alla storia che vede come protagonisti DeLuca (Giacomo Gianniotti) e Meredith. Stiamo analizzando le dinamiche di potere che si sono instaurate al suo interno e lo stiamo facendo in modo diverso da come avremmo mai fatto in passato".

Krista Vernoff ha rivelato che nella stanza degli autori di Grey's Anatomy il dibattito su certe questioni è sempre aperto: "Ne parliamo e ci confrontiamo costantemente in fase di scrittura: come si racconta oggi una storia d'amore in maniera romantica e sensuale come in passato ma allo stesso tempo progressista come il presente impone?"

Ogni risposta è rimandata alla nuova stagione di Grey's Anatomy - in Italia in onda su FoxLife - che si avvicina alla lunga pausa invernale con l'ottavo episodio.