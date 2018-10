Grey's Anatomy 15: nuovi problemi e amori in arrivo nel longevo medical drama!

Grey's Anatomy 15 debutta stasera sugli schermi televisivi italiani di Fox Life con gli episodi della quindicesima stagione. Dopo molta attesa, Ellen Pompeo ha recentemente confermato che la serie proseguirà sicuramente per un altro anno, prolungando la storia di Meredith e degli altri medici del Grey Sloan grazie alla lealtà dei fan e all'attenzione che gli spettatori dimostrano ancora nei confronti di uno dei medical drama più longevi di sempre, in grado di continuare a coinvolgere dopo oltre dieci anni con casi medici ormai estremi, storie d'amore, problemi professionali e rapporti tra colleghi in continua evoluzione e trasformazione.

L'uscita di scena di Patrick Dempsey, uno dei momenti più emozionanti di Derek Shephard in Grey's Anatomy, avrebbe potuto segnare la fine dello show, tuttavia il progetto firmato Shonda Rhimes ha dimostrato di godere ancora di buona salute e di non aver esaurito le storie da raccontare.

Cosa possiamo quindi attenderci da questo nuovo ciclo di episodi? Proviamo a scoprire cosa potrebbe riservare il futuro a Meredith e agli altri protagonisti.

Amori e nuovi inizi al Grey Sloan

La quattordicesima stagione si era conclusa con il matrimonio tra Alex e Jo, evento ostacolato da una serie di ostacoli inattesi e imprevedibili, celebrato proprio da Meredith, mentre anche un'altra coppia, April e Matthew, si è sposata. Arizona è invece pronta a dire addio al Grey Sloan per andare da Callie, che ora vive a New York. L'ospedale sembra inoltre destinato ad affrontare nuovi cambiamenti a causa della decisione della Bailey che vorrebbe concedersi un anno sabbatico, lasciando così il suo incarico a Teddy, in attesa però di un figlio da Owen.

I nuovi episodi, secondo i produttori, saranno volutamente all'insegna dell'amore e i fan hanno iniziato ad attendere con curiosità il capitolo inedito della storia a causa di un passaggio del trailer in cui la protagonista interpretata da Ellen Pompeo bacia con grande trasporto Andrew DeLuca, il nuovo membro del cast interpretato da Giacomo Gianniotti, mentre i due sono a letto insieme. La situazione potrebbe essere più che comprensibile e giustificabile, considerando che la dottoressa merita un amore non tormentato e un po' di serenità, tuttavia le reazioni online non sono state del tutto positive e bisognerà attendere per scoprire cosa hanno riservato gli autori per la potenziale coppia.

Grey's Anatomy fin dall'inizio sfrutta in modo evidente i suoi aspetti più vicini a una soap che a un medical drama e, oltre alla Grey, tutti gli altri personaggi si ritrovano con problemi, piccoli e grandi, di cuore. Tra gli elementi più complicati da questo punto di vista ci sarà quasi sicuramente la situazione di Owen che, dopo aver sposato Amelia e aver divorziato, si è riavvicinato a Teddy mentre si è occupato anche di una teenager in affidamento che è diventata madre. Il personaggio interpretato da Kim Raver ora attende un bambino proprio dal suo ex e non si può che prevedere una grande attenzione nella storia per questa situazione sentimentale dai confini confusi e particolarmente complessa, considerando che i suoi ex colleghi non erano a conoscenza del suo potenziale ritorno nel reparto di chirurgia. Tra il personale della struttura medica potrebbe poi esserci un aumento esponenziale della rivalità a causa del tentativo di ottenere un nuovo ambito posto di lavoro a Seattle, possibilità che potrebbe veder coinvolta anche Jo al suo ritorno dalla luna di miele.

Svolte professionali e personali... e nuovi arrivi!

La situazione emotiva di chi lavora al Grey Sloan continuerà, quasi senza alcun dubbio, a essere caratterizzata da alti e bassi degni delle più spettacolari montagne russe e tra i personaggi ormai "storici" c'è anche Richard, interpretato dall'attore James Pickens Jr., alle prese con una battaglia personale che lo metterà a dura prova anche nelle puntate inedite. Tra i grandi enigmi legati alla quindicesima stagione c'è poi la situazione della dottoressa Bailey, una delle presenze maggiormente amate dai fan fin dall'esordio dello show. La nuova vita della donna all'esterno delle mura dell'ospedale rappresentano qualcosa di intrigante e sorprendente che gli sceneggiatori dovranno gestire con grande attenzione.

Come in ogni stagione ci saranno poi nuovi arrivi nello staff medico e tra i volti che debutteranno nella serie prodotta da Shondaland ci saranno Alex Landi e Chris Carmack, rispettivamente nel ruolo di un chirurgo e del nuovo ortopedico.

Un inizio di stagione convincente

La serie, al suo ritorno in TV, riserverà molte sorprese ai fan. La doppia première, Grey's Anatomy 15x01 darà spazio alla crisi personale di Jackson, mentre Meredith dovrà prendersi cura di una paziente che ha subito un trapianto di cuore e ora sta affrontando grandi difficoltà.

Gli sceneggiatori, come accade spesso con il medical drama, hanno ovviamente sviato le aspettative dei fan con un trailer che sembrava suggerire un avvicinamento tra la dottoressa e DeLuca, dopo che lui aveva provato a baciarla al matrimonio di Alex e Jo. La puntata sfrutta bene l'elemento romantico-sentimentale grazie alla paziente, Cece, convinta che sia necessario un suo intervento per aiutare la dottoressa a trovare la felicità. Quella parentesi leggera è uno dei momenti più riusciti del ritorno della serie, insieme al tentativo della Bailey di trovare un possibile sostituito che si occupi del dipartimento di chirurgia dell'ospedale e la soluzione, che arriverà nel terzo episodio, renderà felice molti degli spettatori, mostrando anche un'interessante interazione tra Richard Webber e l'allievo che compierà l'importante passo in avanti dal punto di vista professionale.

Il medical drama continuerà poi a dare spazio ai tanti personaggi al centro della narrazione e Maggie, ad esempio, si ritroverà coinvolta suo malgrado nella complicata situazione di Teddy, che è messa di fronte al riavvicinamento tra Owen e Amelia che potrebbe essere tuttavia messo a rischio dalla sua situazione. Il personaggio interpretato dall'attrice Kelly McCreary cercherà quindi di risolvere il dilemma a suo modo e, come prevedibile, le conseguenze non saranno quelle sperate.

Un futuro tra crossover e nuove storie

Questo avvio di stagione regalerà poi agli spettatori dei momenti particolarmente memorabili se si è fan dell'amicizia tra Alex e Meredith, legame che rappresenta uno degli elementi più vitali dello show anche dopo quindici anni.

Per mantenere sempre alta la tensione ci si può attendere fin dal quarto episodio delle spettacolari emergenze mediche: il network ABC ha infatti ideato un crossover con Station 19 e la città di Seattle, tra catastrofi naturali, incidenti e tanto altro continua a offrire drammi in grande quantità da far risolvere a medici e vigili del fuoco.

Grey's Anatomy, nonostante la sua incredibile longevità, sembra comunque in grado di rinnovarsi stagione dopo stagione, e i fan continuano a trovare nella storia di Meredith e dei suoi colleghi un racconto in grado di emozionare e coinvolgere.

