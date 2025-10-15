Grey's Anatomy, Shonda Rhimes: "Dopo 450 episodi non ho idea di come la serie finirà"

Più Grey's Anatomy si addentra nelle trame dei suoi personaggi, meno la sua creatrice Shonda Rhimes sa come concludere la serie, giunta alla ventiduesima stagione. L'autrice ha ammesso, infatti, di brancolare nel buio quando si tratta di dare un finale allo show.

"Direi che intorno all'episodio 150 sapevo come sarebbe finita", ha detto durante l'ospitata nel programma mattutino della NBC con Craig Melvin. "Ora siamo a 450 episodi e non ne ho idea".

Rhimes ha sottolineato di non essersi mai aspettata che il medical drama della ABC durasse così a lungo. "Non ero sicura che saremmo andati oltre la quarta o la quinta stagione. Quindi il fatto che siamo qui, alla 22esima stagione, è folle. Ormai la decisione di dire basta non spetta più solo a me, ma soprattutto agli spettatori. Quello che voglio è che si concluda in modo davvero positivo e grandioso".

Grey's Anatomy 21. Alexys Floyd e Piper Perabo durante la situazione ostaggio nel finale.

Come finirà Grey's Anatomy?

La ventiduesima stagione di Grey's Anatomy racconta le conseguenze dell'esplosione in sala operatoria che ha segnato il cliffhanger con cui si è conclusa la stagione 21, lasciando in bilico la vita di molti medici del Grey Sloan Memorial. Oltre al trauma collettivo, gli episodi portano avanti altre linee narrative, tra cui la ricerca di Meredith sull'Alzheimer, che la metterà in rotta di collisione con Catherine Fox, e la relazione tra Jo e Link.

Shonda Rhimes non può che ringraziare il pubblico che ha permesso tale longevità per la medical series. "Il fatto che il pubblico abbia continuato a guardare lo show ci ha reso entusiasti" ha detto, puntualizzando di essere "più concentrata sulla storia che sui personaggi". Nuove morti in vista? Lo scopriremo prossimamente.