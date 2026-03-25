Grey's Anatomy 22: Kim Raver e Kevin McKidd dicono addio alla serie

I due attori, che hanno condiviso un messaggio ai fan del medical drama, usciranno di scena durante il finale della stagione 22 che andrà in onda sugli schermi americani nel mese di maggio.

Una foto di Kim Raver e Kevin McKidd
NOTIZIA di 25/03/2026

La serie Grey's Anatomy dirà addio a due personaggi molto amati dai fan un occasione del finale della stagione 22, in onda negli Stati Uniti il 7 maggio.
A uscire di scena saranno Kevin McKidd e Kim Raver, interpreti rispettivamente di Owen Hunt e Teddy Altman, e i due attori hanno voluto inviare un messaggio ai fan dello show.

Un lieto fine per la coppia di medici

I due personaggi erano coinvolti nello show rispettivamente da 18 e 12 stagioni, essendo entrati nel cast quando Shonda Rhimes era ancora impegnata come showrunner di Grey's Anatomy, il medical drama di cui è creatrice e produttrice esecutiva.

Ed è stata proprio Shonda ad anticipare che i due personaggi, che nello show hanno avuto una travagliata storia d'amore, "avranno un lieto fine". La showrunner Meg Marinis, invece, ha aggiunto: "Anche se la loro storia si sta per concludere, questo non è mai veramente un addio".

I fan possono quindi sperare in un'uscita di scena meno traumatica rispetto ad altri addii avvenuti nel corso delle stagioni del medical drama, da sempre associato a destini brutali.

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Le dichiarazioni dei due protagonisti

Kevin McKidd, in un comunicato stampa, ha commentato la conclusione della storia di Owen dichiarando: "Interpretare il Dr. Owen Hunt e dirigere la serie sono due esperienze che mi hanno plasmato fortemente, e ho avuto il privilegio di lavorare con un gruppo di persone straordinarie durante questo periodo. Sono particolarmente grato a Shonda Rhimes per aver creato Owen e per l'incoraggiamento che mi ha dato quando ho intrapreso la regia".

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Grey's Anatomy. Kevin McKidd e Kim Raver in una scena del midseason finale nella ventunesima stagione.

La sua collega Kim Raver ha aggiunto: "Sedici anni fa, ho avuto l'incredibile privilegio di ricoprire questo ruolo grazie alla visione di Shonda Rhimes e Betsy Beers. Da quel giorno, è stato un vero dono dare vita alle parole iconiche di Shonda e del nostro brillante team di sceneggiatori".

L'attrice ha inoltre voluto ringraziare Krista Vernoff e Marinis, che hanno avuto l'incarico di showrunner dopo Shonda Rhimes, e la regista e produttrice Debbie Allen, che l'ha aiutata a mettersi alla prova come regista.