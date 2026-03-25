Grey's Anatomy 22: Kim Raver e Kevin McKidd dicono addio alla serie

La serie Grey's Anatomy dirà addio a due personaggi molto amati dai fan un occasione del finale della stagione 22, in onda negli Stati Uniti il 7 maggio.

A uscire di scena saranno Kevin McKidd e Kim Raver, interpreti rispettivamente di Owen Hunt e Teddy Altman, e i due attori hanno voluto inviare un messaggio ai fan dello show.

Un lieto fine per la coppia di medici

I due personaggi erano coinvolti nello show rispettivamente da 18 e 12 stagioni, essendo entrati nel cast quando Shonda Rhimes era ancora impegnata come showrunner di Grey's Anatomy, il medical drama di cui è creatrice e produttrice esecutiva.

Ed è stata proprio Shonda ad anticipare che i due personaggi, che nello show hanno avuto una travagliata storia d'amore, "avranno un lieto fine". La showrunner Meg Marinis, invece, ha aggiunto: "Anche se la loro storia si sta per concludere, questo non è mai veramente un addio".

I fan possono quindi sperare in un'uscita di scena meno traumatica rispetto ad altri addii avvenuti nel corso delle stagioni del medical drama, da sempre associato a destini brutali.

Le dichiarazioni dei due protagonisti

Kevin McKidd, in un comunicato stampa, ha commentato la conclusione della storia di Owen dichiarando: "Interpretare il Dr. Owen Hunt e dirigere la serie sono due esperienze che mi hanno plasmato fortemente, e ho avuto il privilegio di lavorare con un gruppo di persone straordinarie durante questo periodo. Sono particolarmente grato a Shonda Rhimes per aver creato Owen e per l'incoraggiamento che mi ha dato quando ho intrapreso la regia".

Grey's Anatomy. Kevin McKidd e Kim Raver in una scena del midseason finale nella ventunesima stagione.

La sua collega Kim Raver ha aggiunto: "Sedici anni fa, ho avuto l'incredibile privilegio di ricoprire questo ruolo grazie alla visione di Shonda Rhimes e Betsy Beers. Da quel giorno, è stato un vero dono dare vita alle parole iconiche di Shonda e del nostro brillante team di sceneggiatori".

L'attrice ha inoltre voluto ringraziare Krista Vernoff e Marinis, che hanno avuto l'incarico di showrunner dopo Shonda Rhimes, e la regista e produttrice Debbie Allen, che l'ha aiutata a mettersi alla prova come regista.