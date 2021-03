Grey's Anatomy finirà con la stagione 17? Ellen Pompeo: "Onestamente non abbiamo ancora deciso"

Grey's Anatomy 17 farà ritorno con nuovi episodi su ABC l'11 marzo. Al momento, la creatrice della medical serie Shonda Rhimes non sa ancora se la diciassettesima sarà anche l'ultima stagione.

"Non lo so. Onestamente non abbiamo deciso. Stiamo cercando di capire che fare" ha spiegato a CBS Sunday Morning la protagonista Ellen Pompeo, che interpreta il ruolo di Meredith Grey da oltre 17 anni.

L'attrice ha proseguito: "Ci stiamo chiedendo, 'Quale storia racconteremo? Per concludere una serie così speciale, cosa ci inventeremo? Voglio essere sicura di fare ciò che è giusto per il mio personaggio, per la serie e per il pubblico."

Grey's Anatomy è stata rinnovata da ABC per la sedicesima e diciassettesima volta a maggio 2019, ma adesso il futuro dello show è incerto, come conferma Ellen Pompeo.

Nel frattempo, la stagione 17 di Grey's Anatomy ha scelto di inserire il tema della pandemia di coronavirus, con Meredith Grey (Pompeo) che contrae il COVID-19 in ospedale mentre sta curando alcuni pazienti. La dottoressa finisce in coma, espediente questo che ha permesso il ritorno di alcuni personaggi deceduti nelle passate stagioni tra cui il mitico Dottor Stranamore Derek Shepherd (Patrick Dempsey), e George O'Malley (T.R. Knight), che Meredith incontra su una spiaggia durante un sogno.