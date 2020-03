Grey's Anatomy: le 10 migliori scene di Alex Karev

Desktop Wallpaper con il cast della serie Grey's Anatomy

Sono passate poche ore da quando è andato in onda, negli Stati Uniti, Leave the light on - Lascia la luce accesa, l'episodio 16 della sedicesima stagione di Grey's Anatomy, quello in cui il medical drama più longevo della storia ha detto addio ad uno dei suoi personaggi cardine: Alex Karev. L'attore Justin Chambers che interpreta il bel pediatra dalla prima stagione, datata 2005, ha infatti comunicato a gennaio la sua decisione di lasciare la serie per dedicarsi, alla soglia dei 50 anni, a nuovi ruoli ed alla famiglia.

A seguito di questa decisione, apparentemente improvvisa, a giudicare dalle reazioni, anche i famosi sceneggiatori della serie ideata da Shonda Rhimes tra cui Krista Vernoff, sono corsi ai ripari, cercando una via d'uscita coerente per onorare 16 stagioni e 15 anni di lavoro. Justin Chambers era rimasto tra i pochi amatissimi superstiti della squadra degli specializzandi originali, virtualmente capitanata dalla protagonista Ellen Pompeo (Meredith Grey).

Senza spoilerare l'attesissima puntata che andrà in onda in Italia ad aprile su Foxlife, salutiamo il tormentato e passionale Alex Karev con una selezione delle sue 10 scene migliori.

1. Alex porta via Izzie dal letto di Denny - 2x27: Ho perso il mio credo

Le prime due stagioni di Grey's anatomy, non ci sono dubbi in merito, rimangono, alla luce di 15 anni, ancora quelle più ricche di emozioni, di passione e di coinvolgimento tra i personaggi. Non è un caso quindi che il primo e indimenticabile momento in cui Alex Karev è entrato nei nostri cuori di spettatori è stato quando, in uno dei migliori episodi della seconda stagione dal titolo Losing My Religion - Ho perso il mio credo, prende in braccio Izzie (Katherine Heigl) e la porta via dal letto di ospedale e di morte del suo amato fidanzato Denny Duquette (Jeffrey Dean Morgan).

Nessuno dei fan di Grey's Anatomy, neanche quelli che hanno ormai abbandonato la serie, potrà mai dimenticare quella scena, con tanto di fiume di lacrime in piena. Quei pochi secondi rappresentano i primi tasselli della costruzione di un personaggio che si rivela già molto più sfaccettato di quel che si pensava, con una storia personale che scopriremo nel corso della serie.

2. Ava/Rebecca e il passato di Alex - 4x17:Libertà Parte II

Serve la stagione 4 per scoprire qualcosa in più e fondamentale ancora oggi, sul passato di Alex Karev e su come questo ragazzo, ora uomo, si sia dovuto fare strada nella vita. È in questo periodo infatti che incontra Ava, nome che le assegnano in ospedale poiché la ragazza, incinta, sfigurata in un incidente, non sa neanche più chi è. Alex non solo la cura ma nel corso della stagione stabilisce con lei, mentre la ragazza si rimette, partorisce e torna a delle fattezze normali, un legame profondo che si trasforma in amore. Tornatale la memoria, Ava ora Rebecca si dichiara disposta ad abbandonare figli e marito per Alex, ma lui la incita con grande sofferenza a scegliere il marito, perché uomo migliore di lui. Più tardi nella serie, Rebecca ha un crollo emotivo e tenta il suicidio tagliandosi le vene. Un disperato Alex si dichiara deciso a starle accanto perché, come dice ad Izzie, "ha avuto un'esperienza simile con la madre e sa come cavarsela". Quella conversazione tra Izzie e Alex è memorabile perché scopre un pezzo di un passato doloroso di Alex, fino a qual momento, un personaggio famoso nella serie solo per il suo essere spocchioso, donnaiolo e arrivista.

3. Izzie e Alex si sposano - 5x22: Che differenza può fare una giornata...

"Oggi è il giorno in cui la mia vita ha inizio" questa la frase pronunciata da Alex nel giorno del suo improvviso ma perfetto matrimonio con Izzie. La ragazza ha combattuto per l'intera stagione 5 dello show contro un cancro al cervello e gli esiti della sua battaglia contro la malattia sono troppo incerti per aspettare ancora. Meredith e Derek cedono ad Alex ed Izzie il loro matrimonio e gli permettono di vivere uno dei momenti storici di Grey's. Certo, quella bella frase, in perfetto stile Alex, era stata "rubata" ad un paziente ma ciò non toglie nulla alla scena, anzi, la arricchisce di quel particolare che solo Karev può regalare.

4. Cuore a cuore con un neonato - 6x8: Rischiare per amore

La carriera di Alex al Seattle Grace è stata costellata di incertezze per molte stagioni. In bilico costante tra la voglia di arrivare e un atteggiamento a tratti scostante, Alex Karev ha barcollato nella decisone su che specializzazione prendere fino alla stagione 6. Gli indizi su una sua svolta in pediatria erano già stati notati da Addison Shepard ma è l'arrivo della pediatra e chirurgo Arizona Robbins a determinare il cambiamento e la decisione. Il punto più alto di questo suo cammino verso la cura dei piccoli pazienti è la scena dell'episodio 8 della stagione 6, dove Alex riesce a incrementare le possibilità di sopravvivenza di un piccolo prematuro grazie alla tecnica del cuore a cuore, appoggiando il neonato sul suo petto nudo per favorire il miglioramento dei suoi parametri vitali. Scena memorabile con una tecnica che tutt'ora viene usata nelle TIN (terapia intensiva neonatale) con la marsupio-terapia.

5. Alex perdona il padre - 10x12: Parla ora

Alex e Meredith hanno sempre avuto una cosa in comune nel corso dello show creato da Shonda Rhimes: il percorso dei loro personaggi li ha resi sempre quelli con cui il pubblico si è identificato di più. Il rapporto con dei genitori difficili, assenti e l'ancora più complicato ruolo di figlio, sono temi ben declinati attraverso di loro. In questo discorso, emblematico è l'incontro tra Alex e suo padre malato. Nonostante l'assenza, i maltrattamenti da piccolo, Alex sceglie, seppur con dolore, di stargli accanto negli ultimi momenti, pur ribadendo che il suo abbandono lo ha reso un uomo migliore. Nell'episodio successivo , Alex farà anche in modo che il padre muoia sereno nonostante l'odio che ha generato intorno a lui. Una grande lezione di perdono e misericordia che ci arriva grazie a Karev.

6. Riconciliarsi con una madre - 14x22: Combatti per la tua mente

L'avevamo sentita nominare per la prima volta proprio in occasione dell'affare Ava/Rebecca e poi una seconda quando Alex l'aveva difesa con suo padre tornato dal dimenticatoio: la madre di Alex, interpretata da Lindsay Wagner, ha giocato un ruolo importante nella formazione di questo personaggio. Nella stagione 14 poco prima di convogliare a nozze con la sua Jo, Alex decide di ristabilire un rapporto con lei. Scoprirà che quest'ultima, lavorando in una biblioteca, ha trovato una routine che l'aiuta a mantenere una vita normale e un equilibrio nella malattia. A questa felice scoperta ne consegue quella per cui la presenza di Alex nella sua vita sarebbe troppo dirompente per questo equilibrio tanto difficilmente raggiunto. Per rispettare questi limiti, in una scena particolarmente intensa, Alex andrà a richiedere una tessera della biblioteca per poterla così salutare prima di tornare a Seattle.

7. Jo e Alex finalmente sposi - 14x24: Tutto di me

Dicono che le più belle storie d'amore nascono spesso da grandi amicizie. È con questa naturalezza e giustezza che scoppia la relazione tra Jo ed Alex, la coppia tra le più narrativamente sensate di tutto lo show. Due solitudini che si sono incontrate, prima nella confusione di un comune passato difficile e poi nello stesso atteggiamento impetuoso con cui si sono ripresi la propria vita non una ma numerose volte. Dopo varie peripezie e in una cerimonia improvvisata e non legalmente vincolante, Alex e Jo coronano il loro sogno d'amore e si sposano, con Meredith lì a testimoniare un rapporto che, come il suo con Derek, non ha bisogno di firme ma di impegno a percorrere un cammino insieme. Un vissero felici e contenti mai stato più giusto di così.

8. Meredith e la sua persona: Alex - 12x9: Il suono del silenzio

Per anni, Cristina Yang (Sandra Oh) era stata l'anima gemella di Meredith, la sua persona. Dalla sua partenza per una clinica in Svizzera, accanto alla protagonista la figura di Alex si è sempre più consolidata. È diventato lui la persona di Meredith, per tutte le innumerevoli volte che la dottoressa se l'è ritrovato al suo fianco. Tra i momenti emblematici a suggellare quest'amicizia fraterna, l'episodio 9 della stagione 12 dove Alex si sdraia accanto a Meredith nel letto di ospedale dove l'hanno ricoverata in seguito ad un attacco e la conforta nel pianto, in silenzio. Che dire di quando, a rischio prigione dopo lo scontro con il Dottor De Luca, Alex esprime il desiderio di passare una giornata con Meredith, le sue sorelle e i suoi figli a mangiare waffle? Perché è questo che fa un fratello, gli ultimi momenti di libertà li passa ad assicurarsi che starai bene. Ed ancora, in quest'ultima stagione, all'udienza in cui Meredith rischia la licenza, Alex non solo testimonia a suo favore ma porta in aula tutti i pazienti salvati dalla Grey, a supportare la bravura e serietà della dottoressa.

9. La riuscita prova da capo di Alex - 15x2: Spezzati insieme

Anche chi non ha mai voluto ben approfondire il personaggio di Alex Karev dovrebbe averlo capito da questa selezione dei suoi miglior momenti: il pediatra interpretato da Justin Chambers ha dovuto lavorare duro per scrollarsi di dosso quella fama da imprevedibile, scostante e scontroso. A parte la sua Jo e Meredith, la sua persona, c'è sempre stata da parte di tutti, un ultimo piccolo strato di diffidenza da sollevare. È quando la dottoressa Bailey decide di lasciarsi momentaneamente alle spalle le responsabilità da capo chirurgo in seguito ad un infarto, arriva la possibilità per Karev di dimostrare il suo valore. Nessuno ci avrebbe scommesso ed invece il dottore con la sua solita spocchia e finta leggerezza, riesce a sostituire la dottoressa egregiamente nel difficilissimo compito e ruolo.

10. La seconda volta di Alex e Jo - 16x1: Nient'altro a cui aggrapparsi

La stagione 15 era stata ricca di grandi rivelazioni per Jo (Camilla Luddington), la moglie di Alex. Decidere di andare a trovare la madre naturale che l'aveva data in adozione era già stata una decisione complicata da prendere ma, scoprire addirittura di essere frutto di un stupro, aveva lasciato Jo in pezzi e l'aveva sottoposta ad una prova ancor più difficile di quelle già affrontate nella sua vita. Joe crolla psicologicamente e decide di ricoverarsi in una clinica psichiatrica. Nel farlo libera Alex da ogni vincolo con lei rendendosi conto della possibilità di non poter forse mai veramente guarire. Nell'episodio che dà inizio alla stagione 16, Alex, non solo non l'abbandona ma le chiede nuovamente di sposarlo. Forse, alla luce di come è andata, l'uscita di scena di Alex avrebbe dovuto coinvolgere anche Jo poiché in questo modo, rimaniamo sicuramente con un incoerente vuoto narrativo, difficile da colmare.