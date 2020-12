Grey's Anatomy 17: un altro incredibile ritorno da "sogno"

Il promo del quarto episodio di Grey's Anatomy 17, andato in onda ieri sera negli Usa, ha anticipato un altro incredibile ritorno dopo quello che ha sconvolto gli spettatori in apertura di stagione.

Grey’s Anatomy 17: Ellen Pompeo in una scena

Attenzione, se non volete leggere spoiler sulla diciassettesima stagione di Grey's Anatomy non proseguite oltre nella lettura

Nella puntata precedente, abbiamo lasciato Meredith lottare contro il Covid-19 e, dal momento in cui dorme per la maggior parte del tempo, la protagonista di Grey's Anatomy vive un altro incontro importante, dopo Derek, ovvero quello con George O'Malley, suo caro amico scomparso nella sesta stagione. I due si rincontrano nei sogni di Meredith, commuovendo tutto il pubblico affezionato allo show.

Interpretato da T.R. Knight, George O'Malley faceva parte dell'originaria formazione di specializzandi protagonisti delle prime stagioni dello show firmato da Shonda Rhimes, ed è stato uno dei migliori amici di Mereditg (Ellen Pompeo). In questo episodio, George e Meredith hanno avuto modo di recuperare il tempo perso, facendo una passeggiata sulla spiaggia e raccontando l'uno dell'altro.

T.R. Knight ha commentato su Instagram il suo, seppur breve, ritorno affemrnado che il personaggio di George rimarrà sempre nel suo cuore: "George O'Malley sarà sempre nel mio cuore. Grazie ad Ellen, Chandra, Jim, Krista e tutti i volti a me familiari per avermi donato ancora una volta la vostra splendida luce"

Grey's Anatomy 17: Derek e Meredith di nuovo insieme, il commento dei due attori

Arriverà qualche altro personaggio passato in spiaggia per parlare con Meredith Grey? Non lo sappiamo ancora, ma la produttrice Krista Vernoff ha detto a Deadline: "Dovete sintonizzarti e vedere chi arriva in spiaggia. Sarà una scoperta gioiosa".