Gremlins: Joe Dante ha mostrato una versione alternativa della durata di oltre 2 ore

Il regista ha partecipato alla proiezione di uno dei primi montaggi del film cult degli anni '80, contenente scene estese e inedite.

Per la prima volta dal 1983 è stata mostrata una versione alternativa del cult Gremlins, il film diretto da Joe Dante che ha conquistato numerose generazione di spettatori.

All'evento, organizzato da Verve e 1201 Films, hanno partecipato vari artisti e filmmaker, tra cui quelli che si occuperanno di riportare il franchise sugli schermi nei prossimi anni.

Cosa contiene il montaggio inedito di Gremlins

I presenti hanno quindi potuto assistere a una proiezione di Gremlins in una versione della durata di ben 2 ore e 35 minuti, un'ora in più rispetto al film arrivato nei cinema nel 1984.

Joe Dante, prima della visione, ha voluto ricordare che si tratta di un montaggio provvisorio che contiene appunti a matita ed imperfezioni, e in cui mancano alcune scene che hanno poi trovato posto in quello finale.

Gremlins: una scena del film

Il filmmaker era in possesso dell'unica copia della versione presentata alcuni giorni fa, conservata in VHS. Dante l'aveva quindi donata a The Gremlins Museum, un archivio online e una collezione di oggetti di scena, attività gestite da Ian Grant, il fan del franchise che ha trascorso gli ultimi mesi a digitalizzare il materiale e a restaurarlo.

Nel montaggio sono presenti molte parti della storia di vari personaggi mai viste prima e alcune versioni alternative delle scene usate nel film. Il primo Gremlin, inoltre, appare dopo oltre un'ora. Sullo schermo le creature vengono mostrate mentre camminano e hanno inoltre più spazio rispetto alla versione definitiva: la sequenza del bar in cui seminano caos e distruzione, ad esempio, dura oltre 10 minuti. Secondo i presenti, inoltre, manca il passaggio del film in cui Phoebe Cates spiega perché odia il Natale.

Dante ha sottolineato: "Questa è una proiezione davvero insolita. Di solito non si torna negli archivi, si tira fuori la roba dal cestino e la si mostra al pubblico, con tutti i suoi difetti".

Chi era presente alla proiezione

Tra il pubblico c'erano Zach Lipovsky e Adam B. Stein, che stanno scrivendo Gremlins 3, e altri esperti del genere horror come Drew Hancock (Companion), Rob Savage (The Boogeyman), Akela Cooper (M3GAN), Gjuy Busick (Ready or Not), Dan Berk e Robert Olsen (Novocaine), Brian Duffield (Whalefall), il produttore Michael Clear di Atomic Monster, Adam Robitel (Escape Room), e Steve Asbell che è a capo di 20th Century Studios.

Attualmente non è stato svelato se c'è l'intenzione di presentare al pubblico la versione del film mostrata pochi giorni fa.