Gremlins: Joe Dante ha mostrato una versione alternativa della durata di oltre 2 ore

Per la prima volta dal 1983 è stata mostrata una versione alternativa del cult Gremlins, il film diretto da Joe Dante che ha conquistato numerose generazione di spettatori.
All'evento, organizzato da Verve e 1201 Films, hanno partecipato vari artisti e filmmaker, tra cui quelli che si occuperanno di riportare il franchise sugli schermi nei prossimi anni.
Cosa contiene il montaggio inedito di Gremlins
I presenti hanno quindi potuto assistere a una proiezione di Gremlins in una versione della durata di ben 2 ore e 35 minuti, un'ora in più rispetto al film arrivato nei cinema nel 1984.
Joe Dante, prima della visione, ha voluto ricordare che si tratta di un montaggio provvisorio che contiene appunti a matita ed imperfezioni, e in cui mancano alcune scene che hanno poi trovato posto in quello finale.
Il filmmaker era in possesso dell'unica copia della versione presentata alcuni giorni fa, conservata in VHS. Dante l'aveva quindi donata a The Gremlins Museum, un archivio online e una collezione di oggetti di scena, attività gestite da Ian Grant, il fan del franchise che ha trascorso gli ultimi mesi a digitalizzare il materiale e a restaurarlo.
Nel montaggio sono presenti molte parti della storia di vari personaggi mai viste prima e alcune versioni alternative delle scene usate nel film. Il primo Gremlin, inoltre, appare dopo oltre un'ora. Sullo schermo le creature vengono mostrate mentre camminano e hanno inoltre più spazio rispetto alla versione definitiva: la sequenza del bar in cui seminano caos e distruzione, ad esempio, dura oltre 10 minuti. Secondo i presenti, inoltre, manca il passaggio del film in cui Phoebe Cates spiega perché odia il Natale.
Dante ha sottolineato: "Questa è una proiezione davvero insolita. Di solito non si torna negli archivi, si tira fuori la roba dal cestino e la si mostra al pubblico, con tutti i suoi difetti".
Chi era presente alla proiezione
Tra il pubblico c'erano Zach Lipovsky e Adam B. Stein, che stanno scrivendo Gremlins 3, e altri esperti del genere horror come Drew Hancock (Companion), Rob Savage (The Boogeyman), Akela Cooper (M3GAN), Gjuy Busick (Ready or Not), Dan Berk e Robert Olsen (Novocaine), Brian Duffield (Whalefall), il produttore Michael Clear di Atomic Monster, Adam Robitel (Escape Room), e Steve Asbell che è a capo di 20th Century Studios.
Attualmente non è stato svelato se c'è l'intenzione di presentare al pubblico la versione del film mostrata pochi giorni fa.