Addio a Polly Holliday: morta a 88 anni la star di Gremlins e Mrs. Doubtfire

All'età di 88 anni è scomparsa nella sua casa di New York l'attrice Polly Holliday, molto conosciuta in patria per aver recitato nella sit-com Alice, tra le produzioni di maggior successo degli anni '70.

Dopo diversi anni in cui ha convissuto con problemi di salute, l'attrice è deceduta il 9 settembre, come ha confermato al NY Times il suo agente e vecchio amico Dennis Aspland.

Il successo di Polly Holliday nelle serie televisive

Polly Holliday è nota negli USA principalmente per il ruolo della cameriera Flo e il suo celebre tormentone 'Kiss my grits' (Ma piantala), pronunciato dal suo personaggio nel corso della serie in onda dal 1976 al 1980, grazie alla quale ricevette tre nomination agli Emmy.

Polly Holliday in una scena della sit-com Alice

In seguito, venne nominata anche per la sua performance nello spin-off Flo, in onda per una sola stagione tra il 1980 e il 1981. Sostituì Eileen Brennan nel cast di Soldato Giulia agli ordini, e in tv recitò anche in Cuori senza età, The Equalizer, The Client e Quell'uragano di papà.

Le apparizioni nei film cult tra gli anni '80 e '90

Al cinema, Polly Holliday ha recitato in Genitori in trappola Mrs. Doubtfire di Chris Columbus al fianco di Robin Williams e Sally Field, Tutti gli uomini del presidente, Stick It - Sfida e conquista, Lo spaccacuori e Gremlins, cult horror di Joe Dante.

Vinse anche un Saturn Award come miglior attrice non protagonista proprio per il film scritto da Chris Columbus e diretto da Dante. Notevole anche la sua carriera sul palcoscenico teatrale, dal debutto a Broadway nel 1974 con All Over Town, per la regia di Dustin Hoffman. Nel 1990 ricevette una nomination ai Tony Award per La gatta sul tetto che scotta di Tennessee Williams.