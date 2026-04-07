Gremlins 3: una star amatissima guiderà il cast?

Warner Bros. sta accelerando la produzione del nuovo sequel del cult horror di Joe Dante e avrebbe messo gli occhi su una giovane star che in fatto di orrore ha una certa esperienza.

Di un nuovo capitolo della saga dei Gremlins si parla ormai da anni, ma finora non c'è stato niente di più di qualche proclama caduto nel vuoto. Verso la fine dello scorso anno, la Warner Bros. ha finalmente annunciato che Gremlins 3 sarebbe ufficialmente in fase di sviluppo, fornendo perfino una data di uscita: il 19 novembre 2027. Adesso lo scooper Daniel Richtman avrebbe anche anticipato la possibile protagonista nel mirino dello studio, una star di primo piano: si tratta dell'interprete di Scream e Mercoledì Jenna Ortega.

Che cosa sappiamo su Gremlins 3?

L'unica certezza, al momento, riguarda il ritorno di Steven Spielberg come produttore esecutivo e quello dello sceneggiatore del film originale, Chris Columbus, alla regia. Il duo di Final Destination Bloodlines, Zach Lipovsky e Adam B. Stein, scriverà la sceneggiatura insieme a Columbus.

Jenna Ortega in una scena di Beetlejuice Beetlejuice

Secondo quanto riferito dall'insider Daniel Richtman, Gremlins 3 avrà una protagonista femminile e in cima alla shortlist delle preferenze dii Warner Bros. vi sarebbe proprio Jenna Ortega, a cui sarebbe già stato offerto il ruolo. Resta da capire se l'attrice accetterà di calarsi nel folle mondo dei dispettosi Gremlins.

Per quanto riguarda il ruolo, Richtman ipotizza che questo personaggio potrebbe essere la figlia di Billy (Zach Galligan) e Kate (Phoebe Cates), protagonisti dei primi due capitoli. Non vi sono, però, notizie riguardo al ritorno di alcun membro del cast originale.

Il successo di Gremlins e Gremlins 2

Uscito nel 1984, Gremlins di Joe Dante ha avuto un enorme successo diventando un vero e proprio fenomeno della cultura pop. Il film, una commedia horror ambientata a Natale dai toni piuttosto cupi, ha introdotto Gizmo, una creatura tenera e graziosa capace di generare feroci mostri verdi se non vengono rispettate tre regole molto specifiche: non bagnarlo mai, non esporlo mai alla luce intensa (la luce del sole lo ucciderà) e non dargli mai da mangiare dopo mezzanotte.

Il film si è rivelato un successo al botteghino, incassando 151 milioni solo negli USA e oltre 165 a livello globale, aa fronte di un budget di soli 11 milioni di dollari. Nel 1990 ne è stato realizzato un sequel, Gremlins 2: La nuova stirpe, i cui incassi si sono fermati a 41 milioni di dollari al botteghino interrompendo il franchise di Joe Dante che ora tornerà con Chris Columbus alla guida.