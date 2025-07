Gremlins 3, l'attore della saga, Zach Galligan, rivela: "Stiamo aspettando soltanto che Spielberg approvi"

A trentacinque anni dalla loro ultima apparizione sul grande schermo, i Gremlins potrebbero presto tornare a scatenarsi. L'annuncio arriva da Comic-Con Manchester, dove Zach Galligan - volto storico della saga - ha rivelato che il terzo capitolo è pronto, almeno sulla carta. Adesso tutto dipende da un nome che fa sempre tremare Hollywood: Steven Spielberg.

Gremlins 3: un ritorno cult in attesa

Durante un panel al Comic-Con Manchester, Zach Galligan, interprete di Billy Peltzer nei primi due film di Gremlins, ha mandato in fibrillazione i fan: "Dopo 35 anni hanno finalmente scritto una sceneggiatura. La Warner Bros. è incredibilmente interessata a realizzarlo. A quanto pare, ora siamo in attesa che il signor Spielberg la legga e dia il suo ok." Una dichiarazione semplice ma potente, capace di riaccendere la miccia sotto una delle saghe più amate degli anni '80.

Una scena di Gremlins

Secondo Galligan, il successo del recente Beetlejuice Beetlejuice (che ha incassato 452 milioni di dollari globalmente) avrebbe convinto i vertici dello studio che i revival funzionano eccome, soprattutto se nascono da titoli iconici.

L'ombra lunga del primo Gremlins, uscito nel 1984, è tuttora visibile nella cultura pop: basti pensare che contribuì - insieme a Indiana Jones e il Tempio Maledetto - alla creazione del rating PG-13 negli Stati Uniti. Il sequel del 1990, Gremlins 2 - La nuova stirpe, incassò meno al botteghino, ma col tempo è stato rivalutato, diventando un piccolo cult per la sua vena satirica e anarchica.

E mentre Hollywood rispolvera le sue glorie passate, Gremlins non è mai veramente sparito: tra videogiochi e la recente serie animata Secrets of the Mogwai, trasmessa su HBO Max dal 2023 con Galligan come voce ricorrente, la creatura pelosa e fotofobica di nome Gizmo continua a sopravvivere nel cuore degli spettatori.

Spielberg, Amblin e il peso delle firme mancanti

Anche se la sceneggiatura di Gremlins 3 esiste già, il progetto è ancora tecnicamente in standby. Non ci sono ancora né un regista né uno sceneggiatore ufficialmente annunciati, e la paternità dell'opera resta sospesa nel limbo delle decisioni produttive. Tuttavia, qualcosa si muove: Pam Abdy, co-presidente di Warner Bros. Pictures, ha confermato lo scorso aprile a Deadline che lo studio sta collaborando con Amblin Entertainment - la casa fondata da Spielberg - per sviluppare nuovi capitoli sia di Gremlins sia di Goonies. In parallelo, si sta già lavorando a Goonies 2, con una sceneggiatura firmata da Potsy Ponciroli e Spielberg ancora in veste di produttore.

Gizmo dei Gremlins

L'attesa per Gremlins 3, quindi, non è un'utopia. Ma si tratta di un equilibrio delicato, quasi scaramantico: finché Steven Spielberg non leggerà quel copione e non poserà la sua benedizione, ogni speculazione resterà tale. Del resto, è difficile immaginare un ritorno dei Mogwai senza il consenso di colui che li ha portati al successo planetario.

Nel frattempo, il pubblico trattiene il respiro. Perché se c'è una cosa che i Gremlins ci hanno insegnato, è che bisogna sempre rispettare le regole. Anche (e soprattutto) nel cinema.