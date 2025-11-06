Gremlins 3, confermato il sequel prodotto da Steven Spielberg: ecco la data d'uscita

Warner Bros. sta ufficialmente riportando in vita la saga di Gremlins con un nuovo capitolo che arriverà nelle sale ben 37 anni dopo l'uscita del secondo film di Joe Dante.

Il film è stato aggiunto al calendario delle uscite dello studio per il 19 novembre 2027, come ha rivelato David Zaslav, CEO e presidente di Warner Bros. Discovery, durante una conferenza con gli investitori.

Steven Spielberg tornerà come produttore esecutivo di Gremlins 3, mentre Chris Columbus, celebre per aver diretto i primi due film di Harry Potter e che aveva scritto l'originale del 1984, sarà regista e produttore, ha confermato sempre Zaslav. Zach Lipovsky e Adam Stein scriveranno insieme la sceneggiatura. Tutti gli altri dettagli, compresa la trama e il cast del film, non sono stati ancora resi noti.

Gremlins: una scena del film

Quando Gremlins unì abilmente fantasy e horror

Il film originale, che portò alla creazione della classificazione PG-13, è stato distribuito nel 1984 ed è stato diretto da Joe Dante con la sceneggiatura scritta da Columbus.

La commedia horror racconta la storia di un ragazzo di nome Billy che riceve in regalo una graziosa creatura pelosa chiamata Mogwai. A Billy viene raccomandato di non esporre mai l'animale alla luce intensa, all'acqua e di non dargli da mangiare dopo mezzanotte. Dopo che queste regole vengono infrante, il gremlin genera altri esseri della sua specie che finiscono per devastare la città natale di Billy durante il periodo natalizio.

Gremlins è stato un successo incredibile al box office con 212 milioni di dollari incassati in tutto il mondo a fronte di un budget ridottissimo di appena 11 milioni di dollari. Il sequel, Gremlins 2 - La nuova stirpe del 1990, che spingeva più sulla parodia del precedente che sulla componente horror, fu un flop con appena 41 milioni di dollari incassati, ma è diventato negli anni un vero e proprio cult.

Gremlins: una scena del film

Un Gremlins per una nuova generazione di spettatori

"Pochi titoli sono così amati e iconici come Gremlins, e siamo davvero entusiasti di riportarlo in auge sia per i fan di lunga data che per una nuova generazione", ha dichiarato Jesse Ehrman, presidente dello sviluppo e della produzione della Warner Bros. Pictures. "È un privilegio lavorare al fianco di Steven [Spielberg], Chris [Columbus] e dell'intero team creativo, e non vediamo l'ora che il pubblico possa godersi il prossimo capitolo della magia, del caos e del cuore di Gremlins sul grande schermo nel 2027".

Zaslav ha poi ricordato l'epica serie di successi cinematografici di Warner nel 2025, con sette film consecutivi - tra cui Un film Minecraft, I Peccatori, Weapons e The Conjuring - Il Rito finale - che hanno incassato oltre 40 milioni di dollari al loro debutto. Nessun altro studio ha mai raggiunto un tale livello di costanza al botteghino.