Gremlins e I Goonies: i due film cult esistono nello stesso universo

I Goonies e i Gremlins esistono nello stesso universo, anche se molti fan dei due film cult degli anni Ottanta potrebbero non aver notato questo interessante dettaglio.

Joe Dante ha diretto il film dedicato alle simpatiche creature nel 1984 e Gremlins si svolgeva durante le vacanze natalizie, raccontando la storia del giovane Billy che riceveva in dono un mogwai, chiamandolo Gizmo. Il ragazzo doveva però rispettare tre regole: non esporlo a una luce troppo forte per non rischiare di ucciderlo, non farlo entrare in contatto con l'acqua e non nutrirlo dopo mezzanotte. Gizmo, bagnatosi per errore, dà però vita ad altri cique mogwai che si nutrono dopo mezzanotte e si trasformano in mostri letali che seminano caos e distruzione.

I Goonies, che tornerà prossimamente nelle sale italiane, è invece arrivato un anno dopo nelle sale e nel film c'è proprio una battuta che fa riferimento all'opera di Dante. Chunk, a un certo punto, si ritrova in pericolo e riesce a chiamare la polizia per avvertire dove si trova la famiglia criminale. Durante l'interazione si scopre però che il giovane si diverte a fare scherzi telefonici chiamando gli agenti per avvertirli di "piccole creature che si moltiplicano quando si versa sopra di loro dell'acqua", riferimento chiaro ai Gremlins.

Steven Spielberg è stato produttore esecutivo di entrambi i lungometraggi, mentre Chris Columbus ha scritto le due sceneggiature e si è quindi deciso di inserire un simpatico riferimento all'opera precedente. I film sono inoltre legati dalla presenza dell'attore Corey Feldman che in Gremlins interpreta Pete Fountaine, il colpevole della "moltiplicazione" del mogwai nel film di Dante.

