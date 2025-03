Jenna Ortega vorrebbe recitare in un reboot di Gremlins

La giovane star di Mercoledì, Jenna Ortega, ha svelato che sarebbe felice di essere coinvolta in un possibile ritorno sul grande schermo dei Gremlins.

Jenna Ortega ha rivelato che sarebbe interessata a diventare la protagonista di un possibile reboot di Gremlins.

Il franchise degli anni '80 raccontava la storia di un ragazzo che riceveva in dono il simpatico Gizmo, senza poter prevedere le conseguenze di non seguire in modo preciso le istruzioni ricevute.

La speranza di Jenna

Durante la promozione del film Death of a Unicorn al SXSW 2025, Jenna Ortega ha parlato di varie creature come sirene, il mostro di Loch Ness e fatine del bosco. La star di Mercoledì ha ammesso che nulla di tutto ciò la interessa, prima di rivelare che da ragazzina amava però una creatura indimenticabile.

Jenna ha infatti dichiarato: "Sapete cosa amavo da ragazzina? I Gremlins".

L'attrice ha quindi aggiunto: "Adorerei... Dovremmo fare un remake. Gremlins 3? 4? Chiamatemi".

La saga di Gremlins

Nel 1984 è arrivato nelle sale il primo film della saga di Gremlins diretto da Joe Dante, scritto da Chris Columbus e prodotto da Steven Spielberg.

Nel 1990 è stato quindi distribuito il sequel Gremlins 2 - La nuova stirpe, dall'atmosfera maggiormente comica e leggera.

Sul piccolo schermo, recentemente, è stata presentata la serie animata Gremlins: The Wild Batch, con protagonisti Gizmo e i ragazzini Sam ed Elle che vivono un'avventura che li porta a scoprire qualche dettaglio in più sul mondo delle creature.

Il cast dello show prodotto da Amblin Television e Warner Bros Animation comprende Il cast vocale comprende Simu Liu, Ming-Na Wen, James Hong, BD Wong, Izaac Wang, AJ LoCascio, Gabrielle Nevaeh e George Takei. Tra gli arrivi in occasione della seconda stagione ci sono John Glover, Michael Paul Chan, Ronny Chieng, Keith David, Will Forte, Kelly Hu e Jimmy O. Yang.