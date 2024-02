Grant Gustin tornerebbe nei panni di Flash se James Gunn glielo chiedesse

Grant Gustin ha appeso al chiodo il suo costume da supereroe con l'episodio finale di The Flash, ma l'attore ha ora rivelato che prenderebbe in considerazione l'idea di tornare nei panni del supereroe.

In un breve video condiviso sui social media, un fan chiede a Gustin se interpreterebbe di nuovo The Flash se James Gunn glielo chiedesse. "Si certo, mi fido di James Gunn", risponde prontamente l'attore nel video.

Sicuramente Ezra Miller difficilmente tornerà come personaggio nel nuovo DCU di James Gunn dopo il flop del recente film. La porta potrebbe essere aperta per Gustin? Per quanto popolare fosse l'interpretazione di Gustin dell'eroe della DC Comics, le possibilità che Gunn lo richiami sono molto scarse. Probabilmente passerà comunque un po' di tempo prima che una nuova incarnazione di The Flash venga introdotta nel nuovo DCU, ma quando lo sarà, la regia potrebbe optare per un un nuovo attore rimanendo in linea con le scelte di casting attuate finora. Nel frattempo le riprese di Superman: Legacy si avvicinano, e il cast sembra essere al completo nella nuova foto pubblicata da James Gunn.