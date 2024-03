The Flash, Tom Cavanagh vorrebbe tornare nei panni di Reverse Flash nel DCU, James Gunn risponde

Dite quello che volete sull'Arrowverse, ma l'interpretazione di Tom Cavanagh nei panni di Eobard Thawn alias Reverse Flash (Anti-Flash) era difficile da criticare. La serie The Flash purtroppo si è conclusa l'anno scorso dopo nove stagioni.

I DC Studios sembrano aver abbandonato il concetto di Multiverso, sempre più impopolare (soprattutto dopo il film The Flash), e non prevediamo di rivedere nessuno di questi personaggi dell'Arrowverse. Recentemente però, James Gunn ha dichiarato di essere aperto a lavorare con l'attore di Barry Allen Grant Gustin e, a una recente convention di fan, Cavanagh ha condiviso, in maniera scherzosa, il suo desiderio di interpretare Eobard Thawne nel nuovo DCU.

"Sì, James Gunn, James, dove sei? James, sono proprio qui, ho una corporatura piuttosto solida, sono ancora atletico. Sai, non sono più giovanissimo, ma sono abbastanza bravo, abbastanza veloce in piedi, posso muovermi abbastanza bene. Mi piacerebbe lavorare per te, Gunn. Ho sentito queste voci sui social media riguardo a Grant Gustin, andiamo, ha già un lavoro!", ha detto Cavanagh in una sorta di appello.

Ezra Miller credeva di essere il Messia e che Flash fosse il Cristo del Multiverso

La risposta di Gunn

Gunn ha poi risposto all'appello su Threads, dopo che un fan ha portato il video alla sua attenzione. Sebbene abbia trovato divertenti le osservazioni di Cavanagh, il regista di Superman non si è espresso sulla possibilità di un ritorno dell'attore nei panni di Reverse Flash.

Quando The Flash è finito, Cavanagh ha condiviso le sue speranze per uno spin-off di Anti-Flash. "Ho proposto a Greg Berlanti un'idea di spin-off sul mio personaggio. Questa è una storia umana. Non si può raccontare una storia così complicata di Reverse Flash in uno show televisivo chiamato The Flash, perché il protagonista deve essere The Flash. Come membro del cast, sono sempre stato più che disposto e pronto a farlo, ma ora che The Flash è finito, c'è sempre spazio per esplorare quella storia. Quindi, non si sa mai", aveva detto Cavanagh.

Il film su Flash è stato un fiasco l'anno scorso e, per il momento, non sembra che i DC Studios abbiano intenzione di introdurre una nuova versione del Velocista Scarlatto (anche il ritorno di Ezra Miller è fuori discussione).