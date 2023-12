The Flash, Grant Gustin fa chiarezza sul cameo mancato nel film: 'Nessuno mi ha contattato'

A giugno 2023 è uscito The Flash, film sul supereroe DC che vede Ezra Miller nei panni del protagonista. Miller sostituisce di fatto quello che è stato l'interprete di Barry Allen per quasi un decennio, ovvero Grant Gustin, volto del personaggio nella serie televisiva andata in onda sul canale TheCW dal 2014.

Ma nonostante i molteplici cameo, che vanno da George Clooney come Batman a Nicolas Cage come Superman, nel film non c'è traccia di Gustin. Ospite del Galaxycon in Florida, l'attore ha dichiarato di non essere mai stato contattato dalla produzione: "Nessuno mi ha mai chiamato per discutere della possibilità di un cameo nel film. Nessuno. Ci sono rimasto un po' male. Ma è andata così."

Nicolas Cage nel film Il mistero dei templari

Non tutti sanno che Nicolas Cage avrebbe dovuto interpretare Superman in un film degli anni '90 che Tim Burton avrebbe dovuto dirigere. Il progetto non si è mai concretizzato, ma per rendergli omaggio il regista di The Flash ha inserito Cage nel film per un cameo facendogli indossare il costume dell'Uomo d'Acciaio.

Cage, però, non ha apprezzato quello che è stato fatto in post-produzione. "L'hai detto perfettamente quando hai detto: 'Abbiamo fatto un accordo'", dice l'attore a Wired. "Questo è il fulcro. C'è un accordo, una comprensione reciproca e un contratto in cui sei entrato conoscendo entrambe le parti e sapendo benissimo in cosa ci stiamo cacciando."

"Non sto dicendo che abbiano usato l'intelligenza artificiale su Superman. Forse l'hanno fatto. Non lo so. Forse era solo CGI, ma qualunque cosa fosse, non è quello che ho fatto sul set", ha aggiunto Cage. "Per quanto ami il regista Andy Muschietti e la sorella e produttrice Barbara Muschietti - e penso che siano fantastici - non è quello che mi è stato detto di fare sul set."