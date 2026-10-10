GF Vip, colpo di scena con Danto: tre concorrenti al televoto e polemiche su Moreno e Jonathan

Danto rientra dopo l'eliminazione, mentre Moreno Morello e Jonathan Kashanian finiscono al centro delle polemiche. Al televoto anche Andreas Muller: ecco cosa è successo nella puntata.

Il Grande Fratello Vip torna in onda venerdì 9 ottobre con una puntata meno movimentata rispetto a quella dello scorso lunedì, ma comunque ricca di discussioni, polemiche, confronti e colpi di scena. A sorprendere il pubblico è soprattutto il ritorno di Giancarlo Danto, che, dopo l'eliminazione decisa dal televoto, riesce a rientrare nella Casa grazie al biglietto di ritorno.

Grande Fratello Vip: Cosa è successo nella puntata del 9 ottobre

Alla guida del reality c'è, come sempre, Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Nel corso della serata trovano spazio le tensioni tra Jonathan Kashanian e Andreas Muller, le scuse di Moreno Morello a Guendalina Tavassi, il riavvicinamento tra Marina La Rosa e Alex Belli e il confronto tra Piera Meloni e il suo ex fidanzato Gian Marco Ciaccia. Non mancano, infine, le nomination che portano tre concorrenti al televoto.

Scontro tra Jonathan Kashanian, Andreas Muller e Marina La Rosa

Uno dei primi momenti di tensione della puntata riguarda Jonathan Kashanian, finito al centro delle critiche di Andreas Muller e Marina La Rosa. Nella scorsa puntata, Jonathan aveva cercato di far passare Andreas per omofobo, salvo poi fare un passo indietro dopo essere stato messo di fronte alle proprie contraddizioni dalla stessa Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli al GF Vip

Anche questa volta Jonathan ha ribadito di non pensare affatto che Andreas sia omofobo. Tuttavia, l'ex ballerino di Amici e Marina sembrano ormai aver maturato una certa diffidenza nei suoi confronti. "Tu parli con lui, si fa vedere disponibile, ma poi la rigira come vuole", è stata la critica rivolta a Jonathan dalla psicologa.

Un confronto che ha riacceso le tensioni nella Casa e confermato quanto i rapporti tra i concorrenti siano ancora lontani da un equilibrio.

Moreno Morello chiede scusa a Guendalina Tavassi: la reazione della concorrente

Tra i momenti più discussi della serata ci sono state anche le scuse di Moreno Morello a Guendalina Tavassi, arrivate dopo le polemiche delle scorse settimane. Prima del confronto, Ilary Blasi ha preso le distanze dalle parole pronunciate dall'ex inviato di Striscia la Notizia, che avevano spinto la famiglia Tavassi a minacciare di intraprendere azioni legali.

Le scuse di Moreno sono state registrate in confessionale prima della puntata e trasmesse durante la diretta. Una scelta particolare, che ha evitato il consueto faccia a faccia tra i protagonisti, spesso centrale nelle dinamiche del reality.

Guendalina ha accolto le parole con prudenza, senza nascondere le proprie perplessità. "Io posso parzialmente credere alle sue scuse", ha dichiarato, aggiungendo: "Aspetto che me le faccia di persona". La concorrente ha quindi lasciato intendere che, per ricucire davvero il rapporto, non bastano delle scuse registrate.

Marina La Rosa e Alex Belli si riavvicinano: dalla rivalità alla soap opera

Una delle sorprese della puntata riguarda Marina La Rosa e Alex Belli, due concorrenti che in passato si sono trovati spesso su posizioni opposte. Dopo essere stati antagonisti, i due stanno ora lavorando insieme a una sorta di soap opera realizzata all'interno della Casa, destinata al pubblico di Mediaset Infinity.

La collaborazione sembra aver contribuito a cambiare il loro rapporto, tanto che Marina ha ammesso di guardare Alex con occhi diversi. "Lo sto rivalutando, mi sembra il più normale", ha scherzato La Rosa. L'attore, dal canto suo, ha risposto con una battuta: "Io avevo detto che saremmo diventati amici". Un'intesa ancora tutta da verificare, ma che potrebbe regalare nuovi sviluppi nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip.

Televoto Grande Fratello Vip, Giancarlo Danto eliminato: ecco le percentuali

Nel corso della puntata è stato comunicato il risultato del televoto aperto la settimana precedente. A dover lasciare la Casa è stato Giancarlo Danto, il meno votato dal pubblico, in linea con le indicazioni dei sondaggi che lo davano in fondo alle preferenze. Queste le percentuali ufficiali comunicate nel corso della serata:

Andreas Muller: 28%

28% Guendalina Tavassi: 24,96%

24,96% Moreno Morello: 18,04%

18,04% Federica: 15,86%

15,86% Alex Belli: 7,51%

7,51% Giancarlo Danto: 5,63%

Danto ha quindi ottenuto soltanto il 5,63% delle preferenze, ed ha dovuto abbandonare la Casa. La sua uscita, tuttavia, non era destinata a essere definitiva.

Giancarlo Danto torna nella Casa grazie al biglietto di ritorno

Il colpo di scena più importante arriva dopo l'eliminazione. Giancarlo Danto torna infatti in studio e scopre di essere in possesso del biglietto di ritorno, che gli consente di rientrare nella Casa e ribaltare così il risultato del televoto. Il concorrente, che ha fatto parte del corpo di ballo di Amici e di Ciao Darwin, può quindi riprendere il suo percorso nel reality, tra lo stupore degli altri inquilini.

La sua reazione non lascia spazio a dubbi: "Non vi libererete di me!". Un rientro destinato a cambiare nuovamente gli equilibri della Casa, soprattutto considerando le tensioni che Danto aveva già accumulato con alcuni compagni di avventura.

Giancarlo Danto accusato di fare la spia: sui social nasce il soprannome "Padre Spio"

Prima del suo ritorno, Danto era finito al centro di un'altra polemica. Alcuni concorrenti lo hanno accusato di riferire agli altri ciò che accade nella Casa e di comportarsi come una sorta di informatore. Lui ha respinto le critiche rivendicando il proprio ruolo e definendosi "il cronista di questa Casa".

Di diverso avviso Selvaggia Lucarelli, che lo ha descritto come "subdolo", accusandolo di cercare di conquistare la benevolenza dei coinquilini attraverso il suo atteggiamento. Le polemiche hanno avuto ripercussioni anche sui social, dove Danto si è guadagnato il soprannome ironico di "Padre Spio". Il suo ritorno potrebbe riaccendere proprio queste dinamiche e aprire nuovi fronti di scontro.

Moreno Morello e Guendalina Tavassi

Gian Marco Ciaccia torna al Grande Fratello Vip per confrontarsi con Piera Meloni

Nel corso della puntata c'è stato spazio anche per Gian Marco Ciaccia, fidanzato di Piera Meloni, che è tornato nell'ambiente del reality per avere alcuni giorni a disposizione e chiarire la situazione con la sua ex compagna.

La decisione finale spettava però a Piera, chiamata a scegliere se accettare o meno il confronto. La concorrente ha deciso di concedergli questa possibilità, aprendo così la strada a un faccia a faccia che potrebbe aiutare entrambi a fare chiarezza sui propri sentimenti. Gian Marco resterà nel backstage e non potrà avere contatti con gli altri concorrenti.

Piera, dal canto suo, ha voluto chiarire le proprie intenzioni: "Parliamo, ma questo non significa che torneremo insieme". Una precisazione che lascia aperta la possibilità di un chiarimento, senza però garantire una riconciliazione.

Grande Fratello Vip, nomination: chi è finito al televoto?

La puntata si è conclusa con il consueto appuntamento delle nomination, durante il quale ogni concorrente ha scelto la carta dell'inquilino che avrebbe voluto mandare a rischio eliminazione. Ecco tutte le nomination della serata:

Federica Morello ha fatto il nome di Marina La Rosa.

ha fatto il nome di Marina La Rosa. Alex Belli ha scelto Jonathan Kashanian.

ha scelto Jonathan Kashanian. Alessandro Varsi ha indicato Giancarlo Danto.

ha indicato Giancarlo Danto. Megan Ria ha mandato al voto Andreas Muller.

ha mandato al voto Andreas Muller. Giulia Provvedi ha puntato su Moreno Morello.

ha puntato su Moreno Morello. Andreas Muller ha scelto Jonathan Kashanian.

ha scelto Jonathan Kashanian. Giacomo Gallani ha espresso la propria preferenza per Moreno Morello.

ha espresso la propria preferenza per Moreno Morello. Guendalina Tavassi ha fatto il nome dello stesso Moreno Morello.

ha fatto il nome dello stesso Moreno Morello. Valeria Marini ha indirizzato il suo voto verso Carmen Di Pietro.

ha indirizzato il suo voto verso Carmen Di Pietro. Piera Meloni ha indicato Andreas Muller.

ha indicato Andreas Muller. Marina La Rosa ha scelto Jonathan Kashanian.

ha scelto Jonathan Kashanian. Alessandro Roncaccia ha inserito Moreno Morello tra i suoi nominati.

ha inserito Moreno Morello tra i suoi nominati. Jonathan Kashanian ha rivolto la propria scelta ad Andreas Muller.

ha rivolto la propria scelta ad Andreas Muller. Carmen Di Pietro ha indicato Alessandro Varsi.

ha indicato Alessandro Varsi. Moreno Morello ha deciso di votare Marina La Rosa.

ha deciso di votare Marina La Rosa. Giancarlo Danto, infine, ha fatto il nome di Alessandro Varsi.

Al termine delle votazioni, i concorrenti finiti al televoto sono Moreno Morello, Andreas Muller e Jonathan Kashanian. Ilary Blasi ha quindi aperto il nuovo televoto: il concorrente meno votato diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione. Per i tre nominati si apre così una settimana decisiva, mentre il ritorno di Giancarlo Danto promette di rimescolare ancora una volta le carte nella Casa.