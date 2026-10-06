Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli contro Jonathan: cosa è successo con Andreas Muller

Il confronto tra Jonathan Kashanian e Andreas Muller si accende durante la puntata del Grande Fratello Vip e Selvaggia Lucarelli torna sull'episodio, contestando al concorrente il modo in cui ha raccontato la vicenda.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata segnata da un acceso confronto tra Jonathan Kashanian e Andreas Muller. Al centro della discussione, alcune parole pronunciate nella Casa e considerate da Jonathan offensive. In un primo momento, Selvaggia Lucarelli sembrava aver dato ragione al concorrente.

Lo scontro tra Jonathan e Andreas Muller

Jonathan ha accusato Andreas di averlo definito "acida", spiegando di aver trovato offensivo l'utilizzo del femminile nei suoi confronti. Il concorrente ha poi fatto riferimento anche alla parola froc.o, sostenendo di averla sentita pronunciare più volte nella Casa senza però intervenire, perché non era stata utilizzata direttamente contro di lui.

Andrea ha provato a ridimensionare la questione, spiegando che il termine "acido" era stato utilizzato in maniera ironica. Il ballerino ha poi reagito duramente quando è stato accusato di aver utilizzato termini omofobi. "Ma tu sei fuori di testa! Ma guarda che falso. Sei una persona furba. Non ci sto a questo gioco sporco", ha replicato Andrea, ricordando anche di avere nella propria vita molti amici omosessuali.

Andreas Müller al Grande Fratello Vip

A quel punto è intervenuta Selvaggia Lucarelli, invitando Andreas a fare attenzione alle parole utilizzate. "Se hai tanti amici gay, allora dovresti stare attento e misurare le parole", ha commentato l'opinionista, rimproverandogli lo stereotipo dei "tanti amici gay", sfruttato da chi usa termini omofobi.

Selvaggia Lucarelli smaschera Jonathan

Successivamente, però, Selvaggia Lucarelli ha cambiato posizione dopo aver ricostruito meglio quanto accaduto. Andrea infatti stava semplicemente descrivendo il modo in cui spesso viene chiamato sui social per il suo passato di ballerino. L'opinionista ha contestato a Jonathan il modo in cui aveva raccontato l'episodio, sostenendo che la suo versione avesse lasciato intendere che Andreas utilizzasse con leggerezza quel termine all'interno della Casa.

"Tu hai lasciato intendere invece che lui utilizzasse con leggerezza quel termine nella Casa. E non dire di no, perché sinceramente hai fregato pure me", ha dichiarato Selvaggia, accusando Jonathan di aver utilizzato la vicenda per mettere Andreas in difficoltà.

Jonathan Kashanian al Grande Fratello Vip

Jonathan ha negato di aver voluto manipolare la situazione e ha cercato di spiegare nuovamente il proprio punto di vista, aggiungendo di aver percepito le reazioni di Giaele e Perla e di aver subito cercato di chiarire le proprie intenzioni, arrivando anche a chiedere venia.

Il concorrente ha poi ribadito di aver semplicemente voluto spiegare il proprio fastidio nei confronti di quella parola, sottolineando che era stata pronunciata nuovamente durante il confronto.

Selvaggia, però, ha ribattuto che anche Andreas era infastidito dalla stessa parola. "Anche a lui dà fastidio sentirla, stava dicendo proprio questo, tra l'altro", ha precisato l'opinionista.

Il chiarimento ha quindi cambiato il quadro della vicenda. Selvaggia Lucarelli ha preso le distanze dalla versione iniziale di Jonathan, contestandogli il modo in cui aveva presentato l'episodio. Dopo l'intervento dell'opinionista, Andreas Muller ha ringraziato Selvaggia Lucarelli per aver spiegato la situazione. Jonathan, invece, ha chiesto scusa, ma sui social il suo "chiedo venia" è stato ritenuto opportunistico e poco sincero.