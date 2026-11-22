Nuovo appuntamento con Domenica In oggi su Rai 1, come sempre alle 14:00 in punto. Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, accoglierà in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma numerosi ospiti, tra interviste, spettacolo e momenti dedicati all'attualità.

Tra i protagonisti della puntata ci sarà Monica Guerritore, attualmente concorrente di Ballando con le stelle. L'attrice si racconterà a Mara Venier ripercorrendo i momenti più significativi della propria vita e della carriera, in una conversazione personale.

In studio arriverà anche Serena Rossi, protagonista della nuova serie di Rai 1 La famiglia Panini, in onda da stasera. Spazio anche a Francesca Fagnani, che presenterà la nuova stagione di Belve, al via su Rai 2 martedì 24 novembre in prima serata. La giornalista parlerà anche del complicato momento professionale: con l'intervista rilasciata al Venerdì, ha infatti reso noto il rapporto sempre più difficile con l'azienda del servizio pubblico. Il motivo della rottura? Come era facile immaginare, la mancata conduzione di Chi l'ha visto? dopo l'addio di Federica Sciarelli. Nonostante una prima proposta, nonostante la RAI avesse incassato il sì di Francesca Fagnani, si è deciso di procedere in altro modo, lasciando inascoltata la richiesta della giornalista di - sostanzialmente - poter lavorare anche su altro, oltre a Belve.

Domenica In, gli ospiti di Ballando con le stelle

Ampio spazio sarà dedicato a Ballando con le stelle. In studio interverranno Aurora Ramazzotti, fresca vincitrice di puntata, Andy Diaz, Anna Safroncik, Jimmy Ghione ed Eugenio Finardi. A commentare il percorso dei concorrenti e le vicende del programma ci saranno gli opinionisti Anna Pettinelli, Alba Parietti, Luca Barbareschi, Rossella Erra ed Enzo Miccio, che proporrà anche la sua consueta classifica Top 5.

Prevista inoltre un'incursione di Vincenzo De Lucia.

Il caso di Monica Busetto

La puntata affronterà anche una vicenda giudiziaria particolarmente delicata: quella di Monica Busetto, rimasta ingiustamente detenuta per quasi 13 anni.

A ricostruire la sua storia (era stata accusata per l'omicidio di Lida Taffi Pamio, una donna di 87 anni, e condannata a 25 anni di carcere) saranno Mara Venier e Tommaso Cerno. In studio, insieme a Monica Busetto, interverranno i suoi avvocati Stefano Busetto e Alessandro Doglioni, il magistrato Annalisa Imparato e Francesco Giorgino, conduttore di XXI secolo.

Tra gli altri appuntamenti odierni della trasmissione, il vicequestore aggiunto Rosaria Schiavo presenterà il Calendario 2027 della Polizia di Stato. Infine, torna lo spazio Il pranzo della domenica: Savino Zaba sarà in collegamento da Piazza del Popolo, a Roma, per raccontare le atmosfere e le suggestioni natalizie della capitale.