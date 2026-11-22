Una nuova puntata ricca di protagonisti attende il pubblico del talk show: spazio al documentario di Lorenzo Jovanotti, agli interventi di Beppe Grillo e agli incontri con Mara Maionchi, Orietta Berti e gli altri ospiti.

Nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa stasera, domenica 22 novembre 2026, sul NOVE e in streaming su discovery+. Alla conduzione torna Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, per una puntata ricca di ospiti, interviste e approfondimenti.

Tra i protagonisti della serata spicca Lorenzo Jovanotti, che arriverà in trasmissione in occasione dell'uscita del documentario LORENZO - L'incredibile avventura di Jovanotti, nelle sale cinematografiche italiane dal 26 novembre, come evento speciale per sette giorni.

Diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti e presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, il docufilm racconta il lato più autentico e intimo dell'artista, ripercorrendo la sua carriera dagli esordi in radio fino ai grandi concerti, passando per musica, viaggi e incontri che hanno segnato il suo percorso.

Beppe Grillo

Che Tempo Che Fa, tutti gli ospiti della puntata del 22 novembre

Nel corso della serata ci sarà spazio anche per Beppe Grillo, insieme alla senatrice a vita Elena Cattaneo, che presenterà il suo saggio Consigli ai giovani ricercatori - Rileggere Santiago Ramon y Cajal oggi, dedicato al premio Nobel per la medicina e padre delle moderne neuroscienze.

Tra gli ospiti anche Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele, la direttrice di HuffPost Italia Annalisa Cuzzocrea, la condirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini e l'editorialista di Repubblica Massimo Giannini.

Presente inoltre Flavio Caroli, nelle librerie con il volume Lo spirito dei luoghi - Genius loci. Viaggio nel volto e nell'anima della natura.

Mara Maionchi, Orietta Berti e Ubaldo Pantani completano la serata

Non mancheranno i protagonisti del mondo dello spettacolo e della musica. Nel corso della puntata arriveranno infatti anche Mara Maionchi, Orietta Berti e Ubaldo Pantani, pronti ad arricchire il consueto appuntamento domenicale con momenti di intrattenimento e conversazione.

Una serata che si preannuncia particolarmente ricca, tra grandi nomi della musica italiana, attualità, cultura, scienza e spettacolo. L'appuntamento con Che Tempo Che Fa è per stasera, domenica 22 novembre, sul NOVE e in streaming su discovery+, con Fabio Fazio e il suo parterre di ospiti.