La gieffina è stata portata in ospedale dopo aver battuto la testa durante uno scherzo con Giulia Provvedi. La mamma e il compagno hanno rassicurato i fan prima del suo ritorno nella Casa.

Momenti di grande paura al Grande Fratello Vip per Guendalina Tavassi, vittima di una brutta caduta nella Casa mentre scherzava con alcuni coinquilini. Quello che inizialmente sembrava un semplice momento di gioco si è trasformato in un incidente che ha fatto preoccupare tutti, soprattutto dopo aver visto le condizioni della gieffina.

Nel pomeriggio, Guendalina si è lanciata tra le braccia di Giorgia Provvedi, ma quest'ultima è scivolata e le due sono finite rovinosamente a terra. Ad avere la peggio è stata proprio la Tavassi, che ha sbattuto violentemente la testa. "Sono morta", ha esclamato spaventata subito dopo l'impatto, mentre Andreas Muller cercava di rassicurarla.

Poco dopo, la produzione del Grande Fratello Vip ha comunicato che Guendalina aveva momentaneamente lasciato la Casa per motivi personali. Una notizia che ha inevitabilmente alimentato la preoccupazione tra i fan, che hanno subito collegato la sua uscita alla caduta e hanno iniziato a chiedere aggiornamenti ai familiari.

Grande Fratello Vip, le rassicurazioni della mamma e del compagno di Guendalina

A intervenire per prima sui social è stata Emanuela Fuin, mamma della gieffina, che ha voluto tranquillizzare tutti sulle condizioni della figlia, specificando che era stata sottoposta a controlli medici. "Guendy sta bene, sono stati fatti tutti gli accertamenti, esami e TAC, e sta ritornando nella Casa del GF. Grazie a tutti per i messaggi e l'interessamento!, ha scritto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Poco dopo è arrivato anche il messaggio di Federico Perna, compagno di Guendalina, che attraverso una storia Instagram ha confermato che la situazione era sotto controllo. "Ragazzi, Cuore sta bene, sta facendo degli accertamenti. La situazione è assolutamente sotto controllo, ha preso sicuramente una bella botta, ma è forte. Vi aggiorno io, che sono in contatto con la produzione", ha fatto sapere. Parole che hanno rassicurato i numerosi fan della Tavassi, in attesa di rivederla nella Casa.

Guendalina Tavassi torna nella Casa del Grande Fratello Vip e scherza sull'incidente

Dopo gli accertamenti medici, Guendalina Tavassi è tornata nella Casa del Grande Fratello Vip, dove è stata accolta da Marina La Rosa, Andreas Muller e Giorgia Provvedi. La gieffina, però, ha deciso di prendersi una piccola rivincita e di fare uno scherzo ai suoi compagni, raccontando loro che avrebbe dovuto rimanere sotto osservazione per dieci giorni e che non avrebbe potuto fare immediatamente ritorno nella Casa.

Guendalina ha spiegato che la produzione le avrebbe dato la possibilità di trascorrere il periodo di isolamento in una stanza d'albergo. Una versione che ha portato avanti fino a quando gli stessi autori, scherzando, l'hanno smascherata con un sonoro "Guendalinaaaaa!. A cadere nello scherzo è stata soprattutto Giorgia Provvedi, che sembrava essere l'unica a credere davvero al racconto della coinquilina.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Guendalina Tavassi racconta la paura dopo la caduta: "Mi sono detta, questo è morire"

Una volta rientrata nella Casa, Guendalina Tavassi ha raccontato ai compagni cosa ha provato nel momento della caduta, sottolineando di essersi spaventata moltissimo per le sensazioni avvertite subito dopo il violento impatto.

La gieffina ha descritto alcuni sintomi che l'hanno particolarmente allarmata, tra cui formicolio alle braccia e alle mani, oltre alla difficoltà a rimanere in piedi. "Non mi fa male solo dietro, ma anche di lato. Subito dopo la botta ho sentito delle sensazioni al cervello che non vi so spiegare. Avevo le braccia, le mani informicolite, non le sentivo più, non stavo in piedi. Mi sono detta: "Questo è morire, ecco cosa si prova a morire". Me la sono vista brutta. Stavo per svenire, ma talmente ho il controllo di tutto che non sono svenuta", ha raccontato.

Parole che restituiscono la paura vissuta da Guendalina in quei momenti e che chiariscono perché la sua improvvisa uscita dalla Casa avesse destato tanta preoccupazione. Fortunatamente, dopo gli accertamenti, la finalista del reality show ha potuto fare ritorno al Grande Fratello Vip.