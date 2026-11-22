Nuovo appuntamento con Report, stasera, domenica 22 novembre alle 20.30 su Rai 3 e RaiPlay. La trasmissione condotta da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi propone una puntata ricca di inchieste e approfondimenti, con servizi che spaziano dalla rotta dei migranti nel Mediterraneo agli intrecci tra politica e affari, passando per il caso dei presunti dossier contro i giornalisti.

Report, le inchieste sulla rotta dei migranti e gli affari di Verona

Ad aprire la serata sarà Il leone e la gazzella, l'inchiesta di Rosamaria Aquino, con la collaborazione di Samuele Damilano e Norma Ferrara. Sulla rotta del Mediterraneo centrale, dall'inizio dell'anno, sono morte oltre mille persone. Le telecamere di Report seguiranno il lavoro di una nave Ong impegnata nei soccorsi, costretta a muoversi rapidamente per anticipare una motovedetta della milizia libica intenzionata a riportare indietro i migranti. Una domanda guiderà il reportage: la Libia può davvero essere considerata un luogo sicuro? A bordo di un aereo pattugliatore verrà approfondito anche il ruolo di Frontex e degli altri protagonisti delle operazioni di soccorso.

Spazio poi a Verona con La città dell'amore, firmata da Walter Molino con Celeste Gonano. Al centro il celebre balcone di Giulietta, diventato una delle attrazioni turistiche più visitate d'Italia. Dalla scorsa primavera l'accesso al cortile è a pagamento: dopo vent'anni di discussioni è arrivato l'accordo tra pubblico e privati. Ma chi guadagna davvero dal business del turismo legato a Romeo e Giulietta?

Le anticipazioni di stasera: politica, presunti dossier e nuovi retroscena

Giorgio Mottola, con Greta Orsi, firma Il consulente nel mirino, dedicato alla campagna mediatica contro Giangaetano Bellavia, storico consulente della Procura di Milano e collaboratore di Report, accusato di dossieraggio dai giornali del gruppo Angelucci. Testimonianze e documenti esclusivi ricostruiranno i protagonisti dell'offensiva.

Luca Bertazzoni, con Samuele Damilano, proporrà Ancora tu, sull'imprenditore Martin Avaro, i suoi rapporti con Fratelli d'Italia e l'appalto da tre milioni di euro ottenuto dalla sua società Italica Solution. L'inchiesta si occuperà anche del ritorno di Paolo Signorelli come portavoce del ministro Lollobrigida.

A chiudere la puntata sarà Ombre sotto la lanterna di Luca Chianca, con Alessia Marzi. Riflettori sul caso dei presunti dossier contro alcuni giornalisti del Secolo XIX e sulle vicende giudiziarie che coinvolgono esponenti della politica ligure, compreso l'ex assessore Antonino Gambino. Dalle carte della Procura emergerebbero rivelazioni di notizie riservate relative all'indagine su Silvia Salis.