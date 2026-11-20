L'ex vincitrice del reality, intervistata da Selvaggia Lucarelli, commenta i protagonisti di questa edizione e non risparmia critiche ad alcuni concorrenti, svelando simpatie e antipatie.

Il Grande Fratello Vip si avvicina alla conclusione. Il prossimo 30 novembre terminerà questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Proprio quest'ultima ha intervistato Alessandra Mussolini, vincitrice della scorsa edizione del programma, che era riuscita a conquistare il primo posto superando in finale Antonella Elia. Sul podio, al terzo posto, era arrivato anche Raimondo Todaro.

Nel corso dell'intervista, Selvaggia Lucarelli ha chiesto a Mussolini un parere sugli attuali concorrenti del reality. L'ex protagonista del programma non si è certo tirata indietro, esprimendo giudizi piuttosto diretti su alcuni gieffini e raccontando anche come si sarebbe comportata se avesse partecipato a questa edizione.

Alessandra Mussolini boccia alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip

Tra i commenti più decisi c'è quello rivolto a Guendalina, sulla quale Alessandra Mussolini ha dichiarato: "Una tragedia, se fossi stata lì dentro sarebbe stata una tragedia dal mattino alla sera".

Ma è su Giulia che l'ex vincitrice del Grande Fratello Vip ha espresso il giudizio più netto: "Più che Guendalina, che alla fine ha delle sue simpatie, Giulia proprio me la dovete togliere da davanti. Io vado a pelle, magari non è vero".

Non sono mancati i commenti sugli altri protagonisti della Casa. Parlando di Andreas Muller, Mussolini ha ironizzato: "Lo avrei fatto ballare e basta". Più distaccata, invece, la sua valutazione su Piera Meloni e lessandro Roncaccia: "Niente, loro litigano meno di quello che facevano Renato e Lucia". E sugli altri concorrenti ha aggiunto: "Federica niente, neanche lei".

Giulia Provvedi

Il giudizio su Valeria Marini: "È adorabile, ma a pillole"

Un passaggio interessante dell'intervista ha riguardato Valeria Marini, nei confronti della quale Alessandra Mussolini ha mostrato un atteggiamento più affettuoso, pur evidenziando alcuni limiti nel suo modo di vivere il reality.

"Valeria Marini è adorabile, ma è a pillole. Nel percorso lungo non regge", ha spiegato, aggiungendo che la showgirl tende a mortificarsi quando non riesce a ballare o a fare spettacolo come vorrebbe.

Secondo Mussolini, però, il Grande Fratello Vip non può essere costruito intorno a un solo concorrente: "Alla lunga non puoi fare lo spettacolo su di lei perché il Grande Fratello è un percorso corale".

Infine, l'ex vincitrice ha espresso una considerazione più generale sulle dinamiche del reality, sottolineando quanto sia importante riuscire a mostrarsi per quello che si è realmente: "L'importante è riuscire a esprimere quello che uno sente, anche se poi c'è l'inimicizia". Parole che raccontano anche il suo modo di intendere il gioco: vivere la Casa senza troppi filtri, lasciando emergere simpatie, antipatie e inevitabili scontri.